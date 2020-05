TOP NEWS Ore 13 - Allenamenti di gruppo, atteso il sì del Cts. Conte: "Saranno mesi difficili"

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

LIVE TMW - Emergenza Coronavirus, oggi via libera del Cts per allenamenti in gruppo. Parla Conte - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, un passo verso la ripartenza: oggi il via libera del Cts agli allenamenti collettivi dal 18 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Tamponi, clausura, trasferte e tanto altro: i 7 nodi da sciogliere per la ripartenza della Serie A - Leggi la news, CLICCA QUI!

Diritti tv, muro contro muro tra Lega e broadcaster: mancano 233 mln, chiesto uno sconto - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, no al modello tedesco: se un calciatore sarà trovato positivo andrà in quarantena - Leggi la news, CLICCA QUI!

Il Premier Conte: "Mesi difficili, senza distanziamento rischiamo un nuovo lockdown" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Che estate sarà? Premier Conte: "Non in quarantena, potremo andare in vacanza con cautela" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Dove si giocherà? La Lega individua 5-6 stadi di B che potrebbero eventualmente ospitare la A - Leggi la news, CLICCA QUI!