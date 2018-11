TOP NEWS Ore 13 - Amarcord Milan e Juve: occhi su Ibra e Pogba

Arkadiusz Milik è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla quale ha concesso una lunga intervista: “Siamo una squadra e un gruppo fantastico, abbiamo giocatori forti in ogni posizione e siamo tutti amici, è meraviglioso. Vogliamo continuare a far bene”. Siete il...

Guai per l'ex Juve Nicklas Bendtner: condannato a 50 giorni di carcere

Tenerani: Fiorentina, le partite non sono tutte uguali e torna Batigol

Genoa, confermato Radu in porta: ballottaggio Pandev-Piatek

Torino, probabile conferma per l'undici visto con la Fiorentina

Lazio-OM, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Francia

Roma, senza De Rossi si punta su Zaniolo: Cristante in panchina

Scippo Suning al Milan: Cortesi fa il capo scout in Cina

Frosinone, i convocati per Parma: rientra Molinaro

Milan, i convocati per Udine. Torna Riccardo Montolivo

Torino, i convocati di Mazzarri per la Sampdoria

Napoli, attivazione a secco e lavoro nel tecnico nel day after l'Empoli

Parma, i convocati per il Frosinone: tornano Da Cruz, Grassi e Inglese

