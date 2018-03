TOP NEWS Ore 13 - Bayern su Hysaj. Italia, sponsor chiamano Ancelotti

© foto di Imago/Image Sport

INTER, TRATTATIVE CON DE VRIJ COMINCIATE DA 3 SETTIMANE - Venti giorni fa l'Inter ha avvisato la Lazio di essere ufficialmente entrata nella trattativa con l'entourage di Stefan de Vrij. L'olandese non rinnoverà coi biancocelesti e tra le comunicazioni nerazzurre ci sarebbe anche stata quella della volontà del ragazzo di firmare un contratto da 5 anni a 4 milioni a stagione.

MILAN, RINNOVI VICINI PER GATTUSO E CUTRONE - Dopo il rinnovo di Gennaro Gattuso, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, prima della sfida contro la Juventus, toccherà a Patrick Cutrone prolungare la propria permanenza in rossonero. Manca solo la firma, ma l'accordo di massima è già stato raggiunto, con i rossoneri che così riusciranno a blindare uno dei talenti più interessanti del calcio azzurro.

NAPOLI, LE BIG D'EUROPA PUNTANO I TERZINI - Elseid Hysaj, terzino del Napoli, piace moltissimo a tanti club e ha una clausola valida per i primi quindici giorni di luglio da 50 milioni di euro: ci sono sia il Bayern Monaco in Bundesliga che l'Arsenal in Premier League. Su Faouzi Ghoulam, invece, ci sono PSG, Manchester United e Liverpool.

GLI SPONSOR DELLA FIGC VOGLIONO ANCELOTTI CT - I partner commerciali, chiamati nei prossimi mesi a rinnovare gli accordi con la Federazione per i prossimi 4 anni, quelli che dovrebbero portare al Mondiale in Qatar, stanno mettendo pressione alla FIGC affinché il progetto legato alla Nazionale sia stilato il prima possibile, partendo proprio dalla panchina. Carlo Ancelotti è il nome che mette d'accordo tutti, anche Malagò e lo stesso Costacurta. Il problema è che il tecnico emiliano non è ancora convinto, viste anche le tante proposte che gli stanno arrivando dai migliori club del mondo. Alla finestra restano anche Mancini e Ranieri, con Di Biagio che continua a lavorare senza far caso alle trattative che stanno nascendo alle sue spalle.

CANCELO, SERVONO 35 MILIONI PER IL RISCATTO - Trentacinque milioni di euro per il riscatto di Joao Cancelo. Una cifra alta quella pattuita dall'Inter con il Valencia per il terzino destro portoghese e per questo, se gli spagnoli non abbasseranno le pretese, sarebbe calda l'alternativa Guillermo Varela. Valutato 6 milioni di euro, gioca nel Penarol.

MILINKOVIC-SAVIC, FUTURO LONTANO DALL'ITALIA - Tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic-Savic in casa Lazio. I sogni Champions del presente ma anche gli incassi del futuro, dell'estate. Se dovesse lasciare Roma, lo farebbe solo per l'estero. La richiesta monstre di Claudio Lotito è di 150 milioni di euro e per questo per la Juventus resterà soltanTo un sogno. Ci sono tutte: il Real Madrid, in pole position, poi Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain.