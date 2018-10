TOP NEWS ore 13 - Chievo-Ventura ufficiale. Preziosi attacca Ballardini

Milan, obiettivo centrocampista: quattro nomi per gennaio. C'è Barella

I migliori acquisti - 25° Izzo: impatto positivo per la richiesta di Mazzarri

Fiorentina, Thereau in uscita: a gennaio può lasciare Firenze

Fiorentina, al lavoro per il rinnovo di Simeone: c'è ottimismo

I migliori acquisti - 23° Politano: il salto in una big non sembra un peso

Inter, il Bayern pronto a bussare per Skriniar. Servono almeno 85 mln

Roma, Under con Ramadani. Nodo clausola per il rinnovo del contratto

Juventus, Paratici era a Parigi per seguire dal vivo Ndombele

Genoa, Piatek vale almeno 40 mln: big in fila, ma a gennaio non si muove

Fiorentina, Laurini potrebbe partire a gennaio: piace in Spagna

Italia, Insigne più di Bernardeschi come falso nove

Roma, Kluivert: "Sto crescendo. E credo che non finirò più in tribuna"

Milan, dal Brasile: fatta per Paquetà. 35 milioni più bonus - Leggi la news, CLICCA QUI!

Stasera Italia-Ucraina: qui tutti gli aggiornamenti pre-partita in tempo reale - Leggi la news, CLICCA QUI!

Genoa, Juric arrivato a Pegli per dirigere il primo allenamento - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy