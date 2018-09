TOP NEWS Ore 13 - De Rossi: "Di proprietà dei tifosi". Allegri su Dybala

Napoli, rebus punta e mediana: Ancelotti non cambia filosofia

Come finirà il 4° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

SPAL, Mattioli: "Orgoglioso ed emozionato per il nuovo stadio"

Juventus, per Dybala mercato sempre aperto: Atletico e United attente

Atalanta, parla il Papu Gomez: "Europa, dispiace per i tifosi e la società"

Juventus, il nuovo che avanza: possibile maglia da titolare per Emre Can

Milan, il piano per ritornare nel G8 europeo: dallo stadio al marchio

Barella: "Felice per chiamata Mancini, ma voglio giocare l'Europeo U21"

Mandragora: "La squalifica? L'ho accettata, ma non c'è stata equità"

Roma, De Rossi difende Olsen: "Non vedo una carenza in porta"

Torino, Mazzarri: "Zaza? Giocheranno quelli in forma"

