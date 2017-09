TOP NEWS Ore 13 - Dybala cambia agente. Il Besiktas pensa a Lichtsteiner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL BESIKTAS PENSA A LICHTSTEINER

Sirene dalla Turchia per Stephan Lichtsteiner. L'esterno della Juventus è un'idea del Besiktas, primi approcci tra le parti per cercare di capire se può nascere una trattativa in questi ultimi giorni di mercato. Il Besiktas cerca rinforzi. E nel mirino c'è Lichtsteiner.

WANDA NARA: "L'ITALIA HA PROVATO A CONVOCARE ICARDI 2-3 VOLTE"

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, parla dell'attaccante e capitano dell'Inter: "La Nazionale italiana ha provato 2-3 volte a convocare Icardi ma lui ha sempre rifiutato. Aveva le idee chiare e voleva dire sì solo all'Argentina, era commosso quando è arrivata la convocazione di Sampaoli perché erano anni che sognava di far parte della nazionale argentina".

DYBALA CAMBIA AGENTE

Paulo Dybala saluta Pier Paolo Triulzi. Il numero dieci della Juventus ha deciso di cambiare procuratore e di affidarsi a suo fratello Gustavo, già suo agente fino al trasferimento al Palermo.

PERCASSI ABBRACCIA SPINAZZOLA

"Sono sicuro che l'incontro durerà cinque minuti". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla dell'imminente ritorno a Bergamo di Leonaro Spinazzola: "I ragazzi sono qui che lo aspettano a braccia aperte, è una questione da chiudere. Per noi è già chiusa, lo abbracceremo. Mi spiace che si sia fatto male, è un bravo ragazzo e penso che dimostrerà come sempre grande professionalità".