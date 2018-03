TOP NEWS ore 13 - Dybala, scontro con Sampaoli. Deiola rinnova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le notizie più importanti delle ultime ore

"Che amarezza, questa Nazionale è stata costruita dai dirigenti e dai giornalisti". E' l'attacco di oggi al ct dell'Argentina Sampaoli di Gustavo Dybala, fratello dell'attaccante della Juventus che quasi certamente non verrà convocato per Russia 2018. Il club bianconero intanto continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: oltre a Emre Can, contatti in corso per Lorenzo Pellegrini, giovane mezzala che ha una clausola rescissoria inferiore ai 30 milioni di euro.

Obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate, il centravanti della Nazionale Andrea Belotti potrebbe tornare nel mirino della società rossonera in vista della prossima sessione di calciomercato. A causa della problematica stagione che sta vivendo il Gallo non ha più lo stesso valore di mercato della passata stagione e adesso Urbano Cairo non faticherebbe ad accettare un'offerta da 50 milioni di euro.

Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti potrebbero rinnovare i rispettivi contratti nei prossimi mesi. Per l'allenatore del Milan, già prima di Pasqua potrebbe arrivare la conferma per la prossima stagione, mentre il manager di Certaldo potrebbe sottoscrivere un nuovo contratto fino al 2020 dopo il raggiungimento del quarto posto.

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha rinnovato il proprio contratto col club sardo fino al 2022. L'annuncio arriva dalla società del presidente Giulini tramite i canali ufficiali.

Il Torino è al lavoro per ricostruire la squadra in vista della prossima stagione. Contatti in corso per il centrocampista brasiliano Sandro, attualmente al Benevento e sotto contratto con l'Antalyaspor fino a giugno 2020.

Infine, notizie dall'Europa e dal mondo: Bolt questa mattina ha svolto il secondo allenamento con il Borussia Dortmund. Zlatan Ibrahimovic ha già posato con la maglia dei Los Angeles Galaxy per il Los Angeles Times.