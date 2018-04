TOP NEWS ore 13 - Ibra snobba CR7. Napoli su Rui Patricio

© foto di imago sportfotodienst

Mai banale Zlatan ibrahimovic, neanche nel fare i complimenti, se così li possiamo chiamare, a Cristiano Ronaldo dopo la splendida rovesciata all'Allianz Stadium contro la Juventus. In un'intervista rilasciata a ESPN SportsCenter, lo svedese ha infatti dichiarato: "Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juve? Gran bel gesto atletico. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza". Il riferimento è chiaramente al gol che Ibra segnò contro l'Inghilterra nel 2012, quando riuscì a realizzare una rete in rovesciata da lontanissimo.

Il Napoli punta Rui Patricio per la sostituzione di Pepe Reina. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'estremo difensore portoghese è il favorito numero uno in vista della prossima estate e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti del giocatore per trovare un accordo fino al 30 giugno 2022. Lo Sporting Lisbona lo valuta 16 milioni di euro e dopo aver incassato il sì del calciatore Giuntoli e De Laurentiis proveranno a strapparlo ai portoghesi.

L'attaccante del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus per l'omaggio e gli applausi scroscianti dopo la splendida rovesciata di ieri nella gara che i campioni d'Europa hanno vinto 3-0: "Ringrazio i tifosi della Juventus, il loro omaggio è stato un momento incredibile - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Quello che hanno fatto per me è stato fantastico, non era mai successo nella mia carriera e sono davvero felice".

Sulla partita, questo il pensiero del fuoriclasse portoghese: "Credo che quella del Real Madrid sia stata una gara fantastica, sono felice perché abbiamo segnato tre gol alla Juventus. Io ho aiutato la squadra, ho realizzato una doppietta ed è stata sicuramente una grande notte".

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a Sky Sport analizzando il momento della squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni sul mercato: "Io sono un gran sostenitore della riduzione della finestra temporale del mercato perché credo che sia meglio per tutti che il mercato sia chiuso una volta che il campionato è iniziato ma soprattutto per l'adattamento che ci vuole per i giocatori nuovi, per questo sono felice di questa nuova disposizione. Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensino loro, io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme. La cosa più importante sarà trovare la strada più vicina al successo e questa sarà la mia soddisfazione, portare la Roma sempre più vicina alla vittoria".

La stagione del centravanti della SPAL Marco Borriello è da considerarsi già terminata a otto giornate dalla fine. Il riacutizzarsi del problema muscolare al polpaccio ha infatti fatto alzare bandiera bianca all'ex di Genoa e Cagliari che ai tifosi, secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, avrebbe ammesso di aver chiuso anzitempo la stagione.