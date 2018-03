TOP NEWS Ore 13 - Il calcio piange Mondonico. Real su Chiellini

© foto di Federico De Luca

Si è spento all'alba di quest'oggi Emiliano Mondonico, uno degli allenatori più amati del calcio italiano, che nel suo lungo peregrinare in Serie A e B ha legato il suo nome a Cremonese, Torino, Atalanta, AlbinoLeffe, Napoli, Cosenza, Novara, Fiorentina e altre ancora. Aveva 71 anni, compiuti lo scorso 9 marzo, e da tempo era ricoverato a Milano per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. Il mondo del calcio lo ricorderà per la vittoria della Coppa Italia con il suo Torino, per quella sedia alzata in segno di protesta per un rigore non dato, a bordo campo della finale di Coppa Uefa persa contro l'Ajax, per la meravigliosa cavalcata in Coppa delle Coppe con l'Atalanta, allora in Serie B, quando si arrese solo al Malines. Lo ricorderà, inoltre, come specialista di promozioni, per aver lanciato giocatori come Gianluca Vialli, come maestro di tanti grandi tecnici. Ma soprattutto, il mondo del calcio lo ricorderà per il suo modo di interpretare il gioco e la vita. Mai banale, sempre sincero. Il "Mondo", come lo chiamavano tutti, resterà per sempre un simbolo del nostro calcio.

La Juventus punta Anthony Martial del Manchester United. L'attaccante è in bilico con lo United e dalla Francia arrivano segnali ai bianconeri, che ci pensano. È un pallino di Marotta e Paratici già dal 2013 quando militava nel vivaio del Lione ed è in scadenza nel 2019. Dalla società inglese potrebbe arrivare anche Matteo Darmian.

Il Real Madrid starebbe puntando Giorgio Chiellini, difensore della Juventus in scadenza di contratto a giugno. Il rinnovo con il club bianconero non sembra in discussione, ma il 34enne azzurro piace anche in Premier League.

Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto con la Juventus, ha cercato e trovato casa a Milano. Perché ormai si sente un giocatore dell’Inter avendo accettato l’offerta che il d.s. nerazzurro Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente. Asamoah firmerà un triennale e porterà la sua duttilità nella galassia interista.

Mentre Capello saluta la famiglia Zhang, Luciano spalletti potrebbe prolungare. Il tecnico toscano, infatti, dopo questo trittico di partite di campionato (Hellas-Milan-Torino) potrebbe sedersi intorno a un tavolo con la società e pensare al prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Nella speranza che la zona Champions sia ancora più franca.