TOP NEWS Ore 13 - Il Sun: "Allegri al posto di Conte". Milan su Vidal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

- Si avvicina il fischio d'inizio della sfida di questa sera tra Juventus e Real Madrid. Questa la probabile formazione che Massimiliano Allegri schiererà contro Zidane:

Juventus 4-3-2-1: Buffon; De Sciglio, Rugani (Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.

- Il Sun questa mattina ha lanciato una vera e propria bomba di mercato per la panchina del Chelsea. Secondo il tabloid inglese, sarà Massimiliano Allegri a prendere il posto di Antonio Conte al termine della stagione.

- Javier Pastore continua a lanciare messaggi all'Inter in vista della prossima stagione, ma la priorità nerazzurra è quella di riscattare Rafinha che sta facendo benissimo ma che allo stesso tempo costerebbe alle casse di Suning circa 35 milioni di euro.

- Il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Chievo Verona ma rispondendo alle polemiche intorno al pareggio col Napoli e al rapporto del club neroverde con la Juventus: " Sono cose assurde per me che sono un professionista le cui squadre hanno sempre giocato con un unico obiettivo, che è la vittoria, a prescindere dall'avversario, dal periodo del campionato, dagli obiettivi. Chi parla di Scansuolo con la Juve e di Sassuolo agguerrito col Napoli, forse non ha visto le altre partite del Sassuolo, non vorrei commentare".

- Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone: "Nel girone di ritorno le squadre che lottano per la salvezza sono schegge impazzite. Vengono a giocarsela sempre per cercare punti: guardate anche il Cagliari del primo tempo. Sono sempre gare molto dure, aperte a tante variabili. Il Crotone è insidioso, nel girone di ritorno queste sono gare difficili".

- Mentre in casa Milan si prepara il derby con il dubbio legato al rinnovo di Gattuso ma anche a quello legato al pagamento degli ormai 'famosi' 10 milioni da parte di Yonghong Li e del possibile intervento di Elliott, Tuttosport riporta del forte interessamento rossonero per il centrocampista del Bayern Monaco Arturo Vidal.

- In vista della partita di domani contro il Torino, l'allenatore del Crotone Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa: "Il Toro è una squadra con grande organizzazione, che giocano in casa e che ha ritrovato un Ljajic che mi è sempre piaciuto come giocatore. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto fino al fischio d'inizio della sfida con i viola. Non avevamo mai iniziato così male una partita. Proprio perché è successa questa cosa, è meglio intervenire subito perché altrimenti non va bene. Noi avevamo già pensato di fare turnover e con tre squalificati sarà obbligatorio farlo. Credo che sia sempre l'atteggiamento a fare la differenza".