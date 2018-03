TOP NEWS Ore 13 - Inter, Strootman nel mirino. Perin per il dopo-Reina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è al lavoro per il dopo Reina, portiere in scadenza di contratto che nella giornata di lunedì ha effettuato le visite mediche col Milan. In pole per la sostituzione dell'estremo difensore spagnolo c'è Mattia Perin, 25enne del Genoa. Il dg rossoblù Perinetti nella giornata di ieri ha aperto alla cessione dell'estremo difensore di Latina che, dal canto suo, gradirebbe un trasferimento alle falde del Vesuvio. L'alternativa arriva dalla Germania e corrisponde al nome di Bernd Leno, numero uno del Bayer Leverkusen.

Héctor Bellerín vuole lasciare l'Arsenal e la Juventus tiene d'occhio la situazione. I Gunners chiedono 50 milioni di sterline (56 milioni di euro) per l'esterno scuola Barcellona, anche se la Vecchia Signora proverà a strappare una sorta di sconto. Sul calciatore classe '95 c'era proprio la squadra blaugrana, che sembra però intenzionata a ritirarsi dalla corsa, da capire invece l'intenzione del Manchester City di Pep Guardiola.

Ieri sera all'Olimpico Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, era all'Olimpico per visionare tre giocatori, due dello Shakhtar Donetsk e uno della Roma. Nel mirino del ds nerazzurro ci sono Bernard e Facundo Ferreyra, entrambi in scadenza di contratto col club ucraino, e Kevin Strootman. Quest'ultimo è molto gradito da Luciano Spalletti, ma la clausola da 45 milioni di euro non rende agevole l'affare.

Il Valencia ha deciso: il centrocampista Geoffrey Kondogbia verrà riscattato al termine di questa stagione. Sabato sera c'è stato un incontro tra tutte le parti interessate e al calciatore francese è stata comunicata la volontà del club spagnolo di esercitare il diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.

La Sampdoria guarda in casa Empoli per cercare i calciatori della squadra del futuro. Nel mirino doriano ci sono il trequartista sloveno Miha Zajc (23) oltre il centrocampista bosniaco Rade Krunic (24). Entrambi sono titolari nella formazione di Aurelio Andreazzoli, attualmente in vetta alla classifica del campionato di Serie B.