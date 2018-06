TOP NEWS Ore 13 - Inter su Strootman. Milan, Bonucci può lasciare

TMW - Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

Samp, sfida all'Udinese per il trequartista turco Akbaba

Fiorentina, non solo Napoli: è assalto da mezza Europa per Chiesa

Juve, accelerata per Pellegrini con Cristante alla Roma

Bologna, avanti con Palacio: rinnovo in vista per il Trenza

Fiorentina, Meret resta il sogno: Sportiello non verrà riscattato

Quelli che rientrano - Lazio, altro prestito per il giovane Minala

Samp, Silvestre può andare al Parma. In entrata piace il croato Bogdan

Quelli che rientrano - Milan, solo nomi pesanti. Come Bacca

Bologna, Romagnoli non sarà riscattato: tornerà all'Empoli

Quelli che rientrano - Parma, zero rinforzi da chi ritorna

Juventus, pronto il maxi rinnovo per Alex Sandro: 4 milioni a stagione

Milan, Romagnoli possibile partente. Maxi guadagno anche per la Roma

Quelli che rientrano - Roma, tanti in avanti: Verde, Tumminello, Sadiq

Verso Francia-Italia, per i bookmakers meglio i transalpini

Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

Milan, si lavora per lo scambio André Silva-Falcao - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, spunta Sirigu per la porta - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, l'Ajax fa muro per De Ligt - Leggi la news, CLICCA QUI!

Real Madrid, testa a testa Pochettino-Allegri per la panchina - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, Inzaghi ci riprova per Papu Gomez - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy