TOP NEWS ore 13 - Inter, visite mediche per Skriniar. Summit con Sneijder

Juve, incontro col Cagliari: sul piatto Orsolini, Barella e Mandragora

Incontro Juventus-Cagliari a Milano per discutere di vari giocatori. Da una parte Paratici e Cherubini, dall'altra il direttore sportivo rossoblù Giovanni Rossi e sul piatto i nomi di Rolando Mandragora, Riccardo Orsolini e Nicolò Barella, con i primi due che potrebbero passare in prestito ai bianconeri, interessati al giovane centrocampista che ha ben impressionato nell'ultimo campionato.

Milan, Borini ha superato le visite mediche

Continua senza intoppi l'iter che porterà Fabio Borini a vestire la maglia del Milan. L'attaccante ha infatti superato le visite mediche di rito. Nel pomeriggio l'idoneità, domani invece test a Milanello e firma sul contratto a Casa Milan.

Juve, due turche su Asamoah: contatto a Milano con l'agente

Nuove da Palazzo Parigi, dove la Juventus ha incontrato da pochi istanti Edoardo Crnjar, nell'entourage che gestisce anche Kwadwo Asamoah. Sul ghanese ci sono sia il Trabzonspor che il Galatasaray in Turchia.

Sneijder, la Sampdoria a Fiumicino: a minuti incontro con l'agente

Face to face imminente tra la Sampdoria e l'entourage di Wesley Sneijder. Nel dettaglio, l'avvocato Antonio Romei incontrerà il suo agente all'aeroporto di Fiumicino (Roma) proprio tra pochissimi minuti. Attesa, quindi, per le novità che arriveranno: il nazionale olandese, in uscita dal Galatasaray, vorrebbe tornare in Italia (anche per non perdere i prossimi Mondiali) e appare disposto ad abbassarsi lo stipendio, con il club blucerchiato che però non vorrebbe superare la somma di 1,5 milioni di euro. Intesa possibile? Le parti sono al lavoro. Sul trequartista ex Inter ci sono anche i Los Angeles Galaxy.

Intrigo Manolas con lo Zenit. Così i russi piombano su Murillo dell'Inter

Novità importante sul mercato dell'Inter e, indirettamente, anche su quello della Roma. Vista la frenata improvvisa per Kostas Manolas, lo Zenit San Pietroburgo sarebbe andato con forza su Jeison Murillo che i nerazzurri valutano 12-15 milioni di euro.

Inter, visite mediche per Skriniar: affare vicino alla chiusura

Ci siamo: Milan Skriniar è arrivato alla Clinica Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche per conto dell'Inter. Il giocatore, reduce dall'esperienza con l'Under 21 slovacca all'Europeo in Polonia, si appresta ad affrontare la nuova grande avventura in nerazzurro.