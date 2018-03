TOP NEWS ore 13 - Joao Pedro positivo. Napoli, intesa per Torreira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide (un diuretico) ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso. Il giocatore, al quale è stata appena comunicata la notizia della positività, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia.

L'Inter ci ha pensato a gennaio ma la Sampdoria ha rifiutato la cessione, adesso il Napoli sembra aver accelerato per Lucas Torreira. Tra i club ci sarebbe già un'intesa raggiunta col presidente Ferrero che chiede almeno 30 milioni di euro. Intanto Maurizio Sarri ha già due registi in rosa, Jorginho e Amadou Diawara. Proprio l'italo-brasiliano potrebbe far posto a Torreira, con alcuni club inglesi che hanno già mosso i primi passi per l'ex Hellas Verona.

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi della ventisettesima giornata di campionato. Di seguito l'elenco completo:

ATALANTA – SAMPDORIA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

GENOA – CAGLIARI martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

UDINESE – FIORENTINA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

BENEVENTO – HELLAS VERONA mercoledì 4 aprile 2018 ore 17.00

CHIEVOVERONA – SASSUOLO mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

TORINO – CROTONE mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

MILAN – INTER data da destinarsi

Il Mudo Franco Vazquez ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW di diversi temi, soffermandosi anche sul suo possibile nuovo futuro in Italia. Questo un estratto delle sue parole: "Al Siviglia sto bene. Mi hanno accolto molto bene, la Liga mi piace e qui giocano i calciatori più importanti. Però mi piacerebbe tornare in Italia, non so quando ma mi farebbe piacere. La Roma a gennaio? Ho sentito le notizie. Ma niente di concreto. La Roma è un grande club, per qualsiasi calciatore sarebbe una bella piazza".

In casa Napoli c'è attesa per l'incontro tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis, con le parti che dovranno discutere della possibile sottoscrizione del nuovo contratto, con aumento dell’ingaggio ed eliminazione della clausola risolutiva. Il periodo indicato sarebbe quello della sosta per le Nazionali, giorni in cui l'allenatore partenopeo sarà più libero di affrontare certi argomenti vista l'assenza di impegni agonistici. Tuttavia l’incontro potrebbe avvenire anche più avanti, oppure l’allenatore ex Empoli potrebbe comunicare più in avanti la sua decisione.