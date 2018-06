TOP NEWS Ore 13 - Jorginho-City, ci siamo. Thiago Silva sogna il ritorno

Atletico Madrid col fiato sospeso, in attesa di capire cosa accadrà con Antoine Griezmann. La proposta del Barcellona c’è ed è concreta. Ma il futuro è rimandato, se ne riparlerà tra qualche settimana. E in casa Atletico Madrid cresce la fiducia sulla permanenza di uno dei calciatori...

Lille, due nomi per l'attacco: Fernando Torres e Remy

Wolverhampton, fatta per Raul Jimenez. L'attaccante arriverà in prestito

Barcellona, altro canterano in fuga: Joel Lopez verso l'Arsenal

Zidane: "Non so cosa succederà. Mbappé giocatore pazzesco"

Sporting Lisbona, accordo col Betis per Adan. Rui Patricio ai saluti

Siviglia, offerta per Maxi Gomez: l'attaccante è richiesta di Machin

Chelsea, domani summit per l'allenatore. Sarri resta in pole

Nizza, per Seri è duello tra Arsenal e Chelsea

Vitoria Guimaraes, l'ex atalantino Tissone nel mirino per il centrocampo

Marsiglia, L'Equipe: "Prime mosse ufficiali per arrivare a Balotelli"

L'Equipe in prima pagina: "Un mercato pieno di sud"

In quattro rescindono dallo Sporting Lisbona, Record titola: "Shock!"

L’Hamrun guarda in Italia: preso Monticelli

Atletico Madrid, Griezmann chiarirà il futuro alle 14:30 in conferenza

