TOP NEWS Ore 13 - Juve, è fatta per Costa. Bucchi allenatore del Sassuolo

© foto di Federico Gaetano

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore.

Summit di mercato in casa Milan: Massimiliano Mirabelli è volato a Roma per incontrare il tecnico Vincenzo Montella. Si parlerà degli ultimi movimenti, dal caso-Donnarumma alla trattativa per Conti. Il direttore sportivo rossonero, probabilmente, incontrerà i dirigenti della Lazio per definire l'acquisto del regista Lucas Biglia e monitorare la situazione legata a Keita Balde: i rossoneri hanno l'accordo con i capitolini, ma l'attaccante vuole solo la Juventus.

In casa bianconera si discute per le recenti uscite sui social di Dani Alves. Il terzino brasiliano vuole il Manchester City, la Juventus sta trattando la rescissione del contratto con il suo entourage. Per sostituirlo, Allegri pensa a De Sciglio, ma restano calde le piste che portano a Darmian e Bellerin. È fatta, invece, per l'acquisto di Douglas Costa: al Bayern andranno 40 milioni di euro, al brasiliano 5 milioni annui.

La Roma saluta Salah: l'egiziano si trasferisce a titolo definitivo al Liverpool, dopo due anni in maglia giallorossa.

Il mercato dei portieri tiene banco, soprattutto negli ultimi giorni. Skorupski è uno dei più cercati, il Torino sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti. A Napoli si discute sul rinnovo di Reina: nel caso il portiere spagnolo dovesse lasciare, quello dell'estremo difensore dell'Empoli sembra essere uno dei profili più seguiti. Resta aperta la strada che porta a Meret, che potrebbe anche arrivare come secondo dell'ex Liverpool.

Per finire - Cristian Bucchi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ha comunicato sul proprio profilo Twitter di aver affidato la guida tecnica all'ex mister del Perugia, che verrà presentato domani. Il Chievo ha praticamente chiuso un importante acquisto: dal Bayern Monaco arriva il centrocampista classe 1996, Gianluca Gaudino. La Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane Depaoli del Chievo, mentre Ilicic è a un passo dalla Sampdoria, che sta per cedere Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona.