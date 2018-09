TOP NEWS Ore 13 - Juve, CR7 rivalutato. Roma, Monchi allontana Barça

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juventus, Cristiano Ronaldo si è rivalutato di sette milioni di euro - Leggi la news, CLICCA QUI! Roma, Monchi: "Futuro al Barça? Non penso neanche...

Via alla Champions, garanzia Shakhtar Donetsk. Il Brasile d'Europa

Valencia-Juve, Cañizares: “CR7 trionferà anche in bianconero”

Via alla Champions, l'AEK torna a sognare. Con piccola colonia dalla A

Real-Roma, Emerson: “Madrid prestigioso, ma tifo per i giallorossi”

Milan, dopo Gazidis potrebbe arrivare anche Gandini in società

Via alla Champions, paradosso Nagelsmann. Il giovane promesso sposo

Roma, Monchi: "Ho clausola di risoluzione, non so a quanto ammonta"

Via alla Champions, Mourinho e un nuovo rumore dei nemici

Via alla Champions, Lewandowski l'inarrestabile. Per superare la Russia

Roma, crescono in maniera importante le quotazioni di Zaniolo

Via alla Champions, il maniaco Guardiola e la rivincita di Sané

Via alla Champions, gioventù Lione. Con la nostalgia di Mariano Diaz

Lazio, verso l'Apollon: tanto turn-over dal 1' per Simone Inzaghi

Via alla Champions, Plzen e CSKA. Sognando lo sgambetto alle grandi

Via alla Champions, Hoarau colpo del secolo del PSG. Che sfida Mourinho

Via alla Champions, l'ascesa verticale di Ruben Dias. Fino al Bayern

Bia: "Inter, è emerso l'orgoglio. Presto per parlare di svolta"

Sampdoria-Fiorentina, le ultime di formazione: possibile chance per Pjaca

Setti (Hellas): "Ho preso delle quote del Mantova. Obiettivo? I Pro"

Via alla Champions, le ultime di formazione delle gare del Gruppo E

Via alla Champions, le ultime di formazione delle gare del gruppo F

Milan, Singer non esclude l'innesto di nuovi dirigenti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Real Madrid, i convocati per la Roma: out Odriozola e Vinicius - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio-Radu, accordo già raggiunto per il rinnovo. Il futuro è programmato - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Bologna, mese di fuoco per Inzaghi. Prandelli alla finestra - Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Emerson: "Roma forte come la Juve. Col Real altra impresa" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, rinnovo per Milinkovic-Savic: niente clausola - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, Monchi: "Futuro al Barça? Non penso neanche a certe voci" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy