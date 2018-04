TOP NEWS ore 13 - Juve-Griezmann e Monaco-Sarri. Gattuso rinnova

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

Milan, oggi rinnova Gattuso. Ingaggio da due milioni di euro e salire.

E' previsto per oggi a Casa Milan l'incontro tra la dirigenza rossonera e l'allenatore Gennaro Gattuso per rinnovare il contratto. Il tecnico calabrese sottoscriverà un contratto valido fino a giugno 2021 con ingaggio da due milioni di euro e a salire.

Napoli, il Monaco su Sarri: clamorosa offerta da 6 milioni a stagione.

Il Napoli è chiamato a difendersi dall'offensiva del Monaco per Maurizio Sarri. La società del magnate russo Rybolovlev avrebbe pensato bene di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza offrendo uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione per le prossime due-tre stagioni al tecnico dei napoletani. Per il momento Sarri non ha dato nessuna risposta poiché è concentrato sul finale di campionato. Il club partenopeo, però, non vuole farsi trovare impreparato, con De Laurentiis che ha deciso di accelerare i tempi per il prolungamento di contratto.

Fiorentina, obiettivo Brignola: Corvino era a Benevento.

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, nella giornata di ieri era a Benevento per assistere alla sfida tra i sanniti e l'Hellas Verona. Nel mirino del club gigliato c'era Enrico Brignola, esterno d'attacco classe '99. Al Vigorito sono stati avviati i contatti in vista della prossima finestra di calciomercato.

Buffon, senza Mondiale per Club ritiro più vicino.

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon dopo il pesante ko interno contro il Real Madrid è sempre più vicino a dire addio al calcio giocato. Con la vittoria della Champions, e la conseguente qualificazione al Mondiale per Club, il portiere della Nazionale avrebbe probabilmente rimandato di un anno il ritiro, ma allo stato attuale l'addio a fine stagione sembra quasi scontato.

La Juventus progetta il rilancio. Griezmann primo obiettivo sul mercato.

Indiscrezione di mercato in chiave Juventus. Il primo obiettivo dei bianconeri per il mercato estivo sarebbe Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale francese. Si tratta di un'operazione difficile - si legge - ma che può rappresentare l'investimento estivo top della società bianconera. Il prezzo? La clausola rescissoria presente nel contratto che lega il talento francese ai Colchoneros è stimata in 100 milioni di euro.

Benevento, avanza Fusco per la prossima stagione.

Si è interrotta a Benevento l’avventura di Filippo Fusco da direttore sportivo dell’Hellas Verona. E proprio da Benevento potrebbe ripartire la prossima stagione. Salgono le quotazioni dell’ormai ex direttore sportivo del Verona. Da Benevento a Benevento, Fusco pronto a ripartire subito.

Milan, dopo Reina anche Callejon nel mirino. E il Napoli guarda Suso.

José Maria Callejon è nel mirino del Milan. L'esterno d'attacco è assistito dallo stesso agente di Pepe Reina, futuro rossonero, ossia Manuel Garcia Quilon e proprio nel definire il trasferimento del portiere al Milan si è parlato anche di Callejon: valutazione del giocatore di 35 milioni ma la carta per convincere Aurelio De Laurentiis a trattare è Suso.

Rabiot-PSG, contratto in scadenza nel 2019: ci pensa la Juventus.

Non solo Emre Can, centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool che non ha ancora dato una risposta alla Juventus. Il club bianconero per rinforzare il centrocampo sta valutando anche il profilo di Adrien Rabiot, classe '95 legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza nel 2019.