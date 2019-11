TOP NEWS ore 13 - Juve, Pjanic convocato. Ancelotti resta squalificato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Fredy Guarin: "Inter costruita per vincere. Sarei tornato volentieri" - Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Avv. Malagnini: “Ricorso Napoli inammissibile, giusto così” - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, Corte d'Appello ha respinto ricorso Ancelotti: out con la Roma - Leggi la news, CLICCA QUI!

Torino-Juve, i 22 convocati di Sarri: torna a disposizione Miralem Pjanic - Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese, no di Gattuso e Guidolin. Zenga davanti agli altri 4 candidati - Leggi la news, CLICCA QUI!

PSG, Cavani non è più felice: può andare via a zero il prossimo giugno - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, dalla Spagna: ag. Sensi a Barcellona, già noto l'interesse blaugrana - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, dall'Inghilterra: pronta offerta da 15mln al Man United per Smalling - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, verso il mercato di gennaio: difficili gli arrivi di Vidal e Matic - Leggi la news, CLICCA QUI!