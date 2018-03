TOP NEWS Ore 13 - Juve su Hector. Lazio, Glik al posto di De Vrij

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

MILAN, SI FERMA DI NUOVO CONTI - Andrea Conti ha interrotto in anticipo l'allenamento ed è stato accompagnato fuori dal campo per un nuovo problema fisico. L'esterno ex Atalanta dopo la convocazione contro il Chievo sembrava prossimo al rientro, ora il nuovo contrattempo che rischia di rimandare il suo ritorno in campo. Nelle prossime ore gli esami strumentali diranno qualcosa in più a riguardo. Alessio Romagnoli, invece, si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida di Torino contro la Juventus.

IL MILAN VUOLE RINNOVARE GATTUSO, MA CI SONO SIRENE ESTERE - Entro i prossimi tre giorni, il tecnico del Milan Rino Gattuso dovrebbe ricevere una chiamata dall'ad Fassone per recarsi in sede e firmare il rinnovo contrattuale. Questo è quanto viene riferito da tempo da parte dei rossoneri, anche se la l'appuntamento non è stato ancora fissato. Anche Mirabelli aspetta con ansia questo momento, perché il suo futuro è strettamente legato a quello dell'allenatore. Il ds milanista vorrebbe progettare un programma a medio-lungo termine che riporti il Milan ai vertici con Gattuso in panchina. Tutto fa pensare che la chiamata arriverà, magari direttamente giovedì, ma se non dovesse arrivare? Il ds e il tecnico hanno già ricevuto un paio di proposte interessanti dall'estero, con due club che vorrebbero in coppia per rilanciare i rispettivi progetti tecnici. Anche se la priorità è senza dubbio il Milan, la società rossonera non può non prendere in considerazione queste sirene estere nel calcolare i tempi dei rinnovi.

JUVE, ANCORA VISIONATO HECTOR - La Juventus, tramite i propri fidati osservatori, si appresta a effettuare la terza missione in Germania per visionare da vicino l'esterno mancino di proprietà del Colonia Jonas Hector. Il giocatore 27enne ha una clausola inferiore ai 10 milioni di euro in caso di retrocessione, senza di essa, potrebbe comunque costare meno di 15. Il problema per i bianconeri, è che anche altre potenze europee come Liverpool e Bayern Monaco si sono messe sulle tracce del mancino. I bianconeri intanto osservano, poi arriverà il tempo di decidere se affondare il colpo o meno.

LAZIO, GLIK PER SOSTITUIRE DE VRIJ - Mentre Stefan De Vrij è oramai un nome per il presente ma non per il futuro, in casa Lazio è già iniziata la caccia all'erede dell'olandese al centro del pacchetto difensivo. Il nome più caldo al momento è quello di Kamil Glik, ex capitano del Torino oggi al Monaco. la valutazione del polacco si aggira su 15 milioni di euro.

IL MANCHESTER UNITED FA SUL SERIO PER MILINKOVIC-SAVIC - Dopo PSG e Real Madrid, anche il Manchester United è pronto a mettersi sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che sarà protagonista di una vera e propria asta nel corso della prossima estate. Il presidente Lotito chiederà non meno di 150 milioni di euro e non ha nessuna fretta di parlare di una eventuale cessione. Solo nel caso in cui qualcuno si presenti alla porta di Formello con questo tipo di offerte e la volontà del calciatore fosse chiaramente in direzione dell'addio, allora l'affare si potrebbe chiudere. Altrimenti, vista anche la sanità dei conti laziali, il giocatore resterà in biancoceleste.