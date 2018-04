TOP NEWS Ore 13 - Juve su Martial. Carli nuovo ds del Cagliari

© foto di imago sportfotodienst

CAGLIARI, CARLI È IL NUOVO DS - Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di Direttore Sportivo. Carli sarà presente già questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Il neo DS rossoblù, 54 anni, ha lavorato sino alla scorsa stagione nell'Empoli, dove - dopo un passato da calciatore - ha costruito la sua carriera da dirigente. Grande conoscitore di calcio, pragmatico, è stato prima a capo del Settore giovanile della società toscana, per quindi assumere l'incarico di Direttore Sportivo: sei stagioni consecutive nelle quali ha contribuito con le sue competenze e capacità alla crescita e valorizzazione del club. Carli ha concluso la sua esperienza in Toscana da Direttore Generale dell'Area Tecnica. Al neo Direttore, un caloroso benvenuto in rossoblù.

BENEVENTO, DE ZERBI VERSO IL RINNOVO - Sembra essere destinato a continuare il rapporto fra Roberto De Zerbi e il Benevento. Le parti sarebbero infatti molto vicine al rinnovo di contratto in vista della prossima stagione. Obiettivo: una immediata risalita nella massima serie.

IL CROTONE RIPENSA A JURIC - Potrebbe tornare a tingersi di rossoblu il futuro di Ivan Juric. Non si tratta, però, del rossoblu del Genoa, club nel quale ha lavorato in due occasioni, ma quello del Crotone. Il tecnico croato starebbe valutando l'ipotesi di un ritorno in Calabria. Juric, non a caso, lo scorso 4 aprile ha assistito al match fra Crotone e Torino.

JUVE SU MARTIAL - La Juventus sta lavorando a un grande colpo. Il nome giusto sarebbe quello di Anthony Martial, calciatore seguito da anni da Marotta e Paratici, anche prima del suo approdo al Manchester United. Il momento sembra quello giusto, perché dopo tre stagioni ai Red Devils non è ancora sbocciato totalmente. Martial non gioca titolare dallo scorso 25 febbraio, con il PSG che pare essersi inserito. Una carta a favore della Juve è quella di Didier Deschamps, tecnico della Francia che ha consigliato anche Matuidi.

MANDZUKIC, PERMANENZA A TORINO IN BILICO - Da intoccabile al banco degli imputati. Mario Mandzukic si gioca la Juventus - anche - con la partita contro il Real Madrid. Il 2018 è da dimenticare e i bianconeri potrebbero scegliere di privarsene. La Cina potrebbe essere una via per il futuro.