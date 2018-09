Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA BOLOGNA Oggi...

Serie A, live dai campi - Inter: Asamoah, de Vrij e Skriniar in gruppo

Gazidis c'è: in chiusura la trattativa tra il Milan e il dirigente dell'Arsenal

Italia, Mancini saldissimo: la priorità non è vincere il girone

Sacchi: "Ancelotti l'unico capace di non far rimpiangere Sarri"

Inter, Ausilio a caccia di parametri zero: il grande obiettivo è Martial

Juventus, Khedira: "Dobbiamo trasformare il sogno Champions in realtà"

Sacchi non replica a Raiola: "Non conosco questa persona..."

TOP NEWS ore 13 - Khedira, rinnovo ufficiale. C'è la nuova Serie C a 59

Cairo: "Zaza-Belotti dal 1'? Non influirò mai sulle scelte di Mazzarri"

Il calendario fino alla sosta: Samp, il recupero e l'Inter in casa

Il calendario fino alla sosta: Parma, vincere le due in casa per evitare crisi

Il calendario fino alla sosta: Fiorentina, sei gare in salita dopo i 6 punti

Inter, rinnovo quadriennale per Gavioli

Hamsik: "I cori contro Napoli non li capirò mai, fanno solo male"

Serie A, via all'Assemblea di Lega. Presenti tutte le big

Serie A, live dai campi - Inter: Asamoah, de Vrij e Skriniar in gruppo

LIVE TMW - Serie C, si alza il sipario sui calendari dei tre gironi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Proc. FIGC chiede -15 per il Chievo e 36 mesi di inibizione per Campedelli - Leggi la news, CLICCA QUI!

Gazidis c'è: in chiusura la trattativa tra il Milan e il dirigente dell'Arsenal - Leggi la news, CLICCA QUI!

Agnelli, ecco le 5 proposte presentate all'ECA per cambiare il calcio - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus, Khedira: "Dobbiamo trasformare il sogno Champions in realtà" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy