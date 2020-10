TOP NEWS Ore 13 - Le parole di Mancini, Gazidis e Gravina. Europa League, le ultime

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

TMW - Juventus, Sarri ha firmato la risoluzione: è addio con i bianconeri, le ultime - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Il ct Mancini: "Quale lavoro è essenziale e quale no? Noi in ritiro 11 tamponi in 11 giorni" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Stasera Milan-Sparta Praga in Europa League, i convocati di Pioli: ancora out Rebic - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

La Juve risponde al Barcellona: "Il vero GOAT? Ve lo portiamo al Camp Nou" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Coronavirus, la procura FIGC incontra Lotito. Mancini vuole più tifosi allo stadio - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, Raiola è in Italia: appuntamenti in vista per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Gazidis: "Abbiamo una visione chiara del Milan. Stile internazionale e giovani giocatori" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma-CSKA Sofia, i convocati di Fonseca: out Santon, c'è il giovane Milanese - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Serie A, designazioni arbitrali: Spezia-Juve ad Abisso. La Penna per il derby di Genova - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

FIGC, Gravina: "Il calcio ha dimostrato senso di responsabilità in questa fase" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!