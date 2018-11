TOP NEWS Ore 13 - Le voci del Derby di Genova. Ancelotti punta il Chievo

13.10 - Conclusa la conferenza stampa di Marco Giampaolo. 13.10 - Qual è il clima del derby dopo la tragedia del ponte Morandi? "Nello sport ci deve essere la rivalità, lo sfottò, anche in quello si sta insieme". 13.08 - Che Genoa ti aspetti? "Una squadra aggressiva, che non...

LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

249 volte River-Boca. Non era mai stato così importante

Milan, Ibrahimovic in prestito usando la formula Beckham

Juric, la sesta spiaggia sa di ultima. Il derby per salvarsi o affondare

Inter, Real Madrid su Icardi. Ma a Florentino non piace... Wanda Nara

Fiorentina, Gerson non ha ancora convinto: i numeri del brasiliano

Sorrentino: "Addio di Ventura fastidioso. Non stava bene con sé stesso"

Inter, Lautaro e Keita in rampa di lancio. Per essere più di due riserve

Simeone non vuole far scappare il Barça. Ma il pensiero è alla Champions

Defrel: "Non penso al ritorno alla Roma. Samp? Mi piacerebbe restare"

Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

Inter, insidia Frosinone prima di 3 match fondamentali per le ambizioni

Napoli, Ancelotti: "Su Cavani non mi nascondo, mi piacerebbe allenarlo"

Genoa, Juric: "Piatek non era isolato nelle ultime gare. Tornerà"

Juve, Dybala non convince il Real Madrid: è l'ultima opzione per l'attacco

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: out Lasagna. Fazio capitano

Lazio, Inzaghi: "Sfida col Milan importante per la nostra classifica"

Defrel: "Non penso al ritorno alla Roma. Samp? Mi piacerebbe restare" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sorrentino: "Addio di Ventura fastidioso. Non stava bene con sé stesso" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, Gerson non ha ancora convinto: i numeri del brasiliano - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Real Madrid su Icardi. Ma a Florentino non piace... Wanda Nara - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Ibrahimovic in prestito usando la formula Beckham - Leggi la news, CLICCA QUI!

249 volte River-Boca. Non era mai stato così importante - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy