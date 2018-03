TOP NEWS ore 13 - Milan, bonifico non arrivato. Juve su Pellegrini

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore.

Ultime notizie sul Milan a livello societario: fino a ieri non c’era ancora visibilità bancaria sui 10 milioni inviati nei giorni scorsi da Yonghong Li per l’aumento di capitale. I soldi erano attesi nelle scorse ore, ma per il momento il bonifico non è ancora arrivato.

Lorenzo Pellegrini e una clausola variabile. Il centrocampista della Roma, da tempo nel mirino della Juventus, può essere acquistato per 25 milioni di euro qualora dovesse giocare almeno 25 gare da 45', mentre ogni presenza in meno farebbe scendere il prezzo di un milioni. Se il giocatore arrivasse però a 26 il prezzo salirebbe a 30 milioni: a oggi Pellegrini è a quota 20.

Attualmente a Pittsburgh per una visita dallo specialista Freddie Fu, il laterale del Milan Andrea Conti non ha ricevuto notizie propriamente confortanti. Confermata il trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e quindi la non rottura del legamento, ma lo stesso legamento non si è fortificato secondo le attese e proprio per questo motivo c'è la possibilità che il giocatore possa nuovamente rioperarsi. Qualora questa seconda ipotesi dovesse essere confermata, i tempi di recupero si allungherebbero: non più due mesi, ma tre o quattro.

Il futuro di Felipe Anderson è ancora tutto da scrivere. I prossimi due mesi saranno fondamentali per il brasiliano. In caso di qualificazione in Champions League è molto più probabile che alla fine possa rimanere in biancoceleste ma le valutazioni finali verranno fatte a giugno. Il suo contratto scadrà nel 2020 e in caso di permanenza dovrà discutere il suo rinnovo. Al Santos andrà invece il 25% dell'eventuale vendita.

In conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto un aggiornamento sui giocatori infortunati e sui rientranti: "Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Domani Chiellini giocherà, per il Real vedremo. Bernardeschi? La prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo. Ha scansato l'operazione, ha recuperato bene da solo. E' una notizia importante. Alex Sandro ha un fastidio, vediamo se sarà disponibile. Lo devo ancora valutare. Dalla prossima settimana saremo tutti in gruppo ed è un bene perché abbiamo bisogno di tutti. Mandzukic? Sta bene, da domani dovremo essere concentrati perché non possiamo più sbagliare. Buffon? Domani giocherà".