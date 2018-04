TOP NEWS ore 13 - Oliver per Real-Juve. Chievo, Maran in bilico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

L'inglese Oliver per Real-Juve Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere l'incontro di Champions League di mercoledì prossimo, valido per il ritorno dei quarti di finale, tra Real Madrid e Juventus. Fischio d'inizio, al Santiago Bernabéu, fissato alle ore 20:45. Lo riportano i canali ufficiali dell'UEFA.

Cagliari in ritiro Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha parlato al sito ufficiale del club: "La partita di sabato contro l’Udinese diventa fondamentale sulla via della nostra salvezza. Per preparare al meglio la partita, per restare insieme e concentrati sull’impegno abbiamo deciso in accordo con la società di andare in ritiro da domani".

Pozzo preoccupato Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato dalla Spagna dopo l'ennesimo tonfo consecutivo dei suoi, stavolta 1-2 in casa contro la Lazio. "Sono molto preoccupato: non dobbiamo essere incoscienti. Non siamo andati in B finora non grazie ai proclami ma lottando. Le prestazioni non sono sufficienti per la A, dobbiamo intervenire subito: faremo in settimana un pre-ritiro, la gara contro il Cagiari sarà fondamentale. Non abbiamo più margini per le chiacchiere, siamo in crisi e in emergenza. Giocatori come Widmer, Barak e De Paul sembrano lontani parenti di quelli che conoscevamo e serve buon senso altrimenti facciamo la fine del Titanic. Sono molto preoccupato".

Pioli: "Astori credeva in noi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Radio Rai durante 'Radio Anch'io lo Sport': "Astori aveva ragione, ci ha sempre visto lungo su questa squadra. E' stato il primo, o uno dei primi, a credere nel nuovo percorso e cercare di far crescere i compagni con impegno. Cerchiamo di fare il massimo, mancano ancora diverse giornate e dobbiamo rimanere concentrati. Saponara? Fino ad un mese fa non aveva questa condizione fisica. Ha avuto continui infortuni, ora sta bene fisicamente e mentalmente. E' un ragazzo sensibile, ha bisogno di sentirsi bene e di percepire fiducia. Ora sta facendo prestazioni molto valide".

Maran verso l'esonero La sconfitta contro il Napoli ha lasciato il segno in casa Chievo. Secondo Sky Sport la società sta infatti pensando all'esonero del tecnico Rolando Maran per sostituirlo con l'allenatore della Primavera Lorenzo D'Anna. Nelle prossime ore la decisione definitiva, ma il futuro sembra oramai scritto.