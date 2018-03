TOP NEWS Ore 13 - Reina fa le visite col Milan. Lazio: attacco agli arbitri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

Reina e il messaggio allo spogliatoio Al termine della partita pareggiata 0-0 contro l'Inter, il portiere del Napoli Pepe Reina - riporta Il Mattino - ha fatto un discorso alla squadra nello spogliatoio di San Siro. Questo il messaggio dell'estremo difensore spagnolo: "Chi non ci crede non starà nel nostro spogliatoio perché la strada è lunga. Siamo lontani dalla fine della stagione dobbiamo andare avanti senza paura, pensando solo a quello che dobbiamo fare".

Reina e le visite col Milan Luogo top secret per le visite mediche di Pepe Reina col Milan. Questa mattina, infatti, il portiere spagnolo in scadenza di contratto col Napoli s'è fermato nel capoluogo meneghino dopo la sfida contro l'Inter per effettuare i test atletici propedeutici alla firma sul contratto.

Lazio: l'attacco di Diaconale Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, attraverso i microfoni di Radio Olympia s'è scagliato contro il VAR il giorno dopo la gara di Cagliari: "La Lazio sta continuando ad essere danneggiata in questo campionato, compromettendo l'ottimo lavoro svolto sul campo che i risultati stavano e tuttora stanno premiando. Anche ieri a Cagliari, due pesi e due misure sono stati utilizzati per giudicare i due episodi dei calci di rigore dei rossoblu e dei biancocelesti. Ad oggi possiamo perentoriamente affermare che il nostro campionato è falsato, tuttavia la Lazio non vuole credere alla teoria del complotto. Ciò nonostante, è oramai evidente il malanimo che serpeggia nella categoria arbitrale nei nostri confronti. C'è che chi sbaglia ripetutamente senza mai pagare".

Gasp: "vogliamo l'impresa con la Juve Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport, affrontando anche l'argomento relativo alla sfida contro la Juve e la corsa Scudetto: "Sarei contento se i punti rimanessero quelli di ora perché significherebbe che l'Atalanta avrebbe fatto un'impresa. Le polemiche sul turn over? Non so chi ha fatto polemica. Io rispondo solo a chi ci mette la faccia, non certo da chi la fa tramite internet. L'Atalanta ha una sua rosa e una sua squadra. Non abbiamo mai messo in campo la Primavera, cerchiamo di giocare al massimo tutte le partite. Firmare per un pareggio? Fare un risultato a Torino è sempre difficile da ottenere per qualsiasi squadra. Ha dei record difficilmente battibili in casa. Noi abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di importante per la nostra classifica. Non dobbiamo salvare il campionato, dobbiamo fare il meglio possibile. Sarà il Napoli che dovrà vincere a Torino per legittimare la corsa Scudetto".

Visite in vista per Lautaro Martinez con l'Inter Leggo fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega che ad aprile sarebbero pronte e programmate le visite mediche di Lautaro Martinez ora del Racing de Avellaneda. Conferme argentine, l'affare si chiuderà per 21 milioni di quota fissa più 7 di bonus. El Toro sarà così in Italia per poi sperare e sognare una chiamata con l'Argentina di Jorge Sampaoli per il Mondiale di Russia 2018 che pare ora alle porte.