TOP NEWS Ore 13 - Rog al Cagliari. Napoli-Elmas. Futuro Icardi, le ultime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata

Atalanta, chiesto Franco Cervi al Benfica in prestito con diritto di riscatto - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, cena di mercato con Zhang. Conte pretende rinforzi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Bennacer in arrivo: ad accoglierlo ci saranno Maldini e Boban - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Neymar-Barça, il PSG chiede Coutinho: la situazione - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Torino, rilancio per Verdi: offerta da 20 milioni più 5 di bonus - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sassuolo, tutto pronto per l'arrivo di Obiang. Farias ancora lontano - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Napoli, in arrivo la firma di Elmas: colpo da 16 milioni più 2 di bonus - Leggi la news, CLICCA QUI!

Apertura di Icardi al Napoli. Presto contatto telefonico Maurito-Ancelotti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Cagliari, cominciate le visite mediche per Marko Rog - Leggi la news, CLICCA QUI!

La Juve, Kean e il nodo riacquisto. La situazione tra Arsenal e clausole - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, per Lukaku affare in stand by ma possibile anche dopo l'8 agosto - Leggi la news, CLICCA QUI!