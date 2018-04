TOP NEWS Ore 13 - Roma ritrova Salah, anche ADL contro Collina

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE - Saranno Bayern Monaco-Real Madrid e Liverpool-Roma le gare da cui arriveranno le finaliste della massima competizione continentale. Le merengues e i giallorossi giocheranno il match di ritorno in casa. C'è l'ex di turno Salah, dunque, sulla strada della Roma verso la finale di Kiev.

LE SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE - Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid. Queste le semifinali della seconda competizione continentale, che non vede nessuna squadra italiana ancora in corsa. La finale è prevista per il 16 maggio a Lione.

NAPOLI, ADL CONTRO COLLINA - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dei recenti risultati delle italiane nelle coppe europee e delle accuse di Andrea Agnelli a Pierluigi Collina, a margine della presentazione a Roma della 'Race for the cure': "Io mi sono battuto per il VAR in Italia e non capisco per quale motivo non sia trasferita anche al modello internazionale. Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema tecnologico che può rilevare quello invece si può ancora guidare. Non sapevo delle parole di Andrea Agnelli ma sono d'accordo con lui, che si è lamentato di Collina. Voglio essere malevole? A me il signor Collina mi ha buttato fuori dalla competizione negli anni precedenti perché evidentemente io sono un uomo libero e amo parlare apertamente. Io non ho cadaveri nell'armadio. Collina è arrivato ad una veneranda età con un carnet professionale importantissimo e immagino possa cadere in questo gioco. Comunque sono delle supposizioni derivate da quanto mi è stato riferito. Però certe situazione arbitrali possono essere telecomandabili".

JUVENTUS, SI LAVORA PER CRISTANTE - A breve è previsto un incontro tra la Juventus e l'Atalanta per parlare del futuro di Bryan Cristante, centrocampista che piace molto ad Allegri ma che per il momento è considerato come potenziale alternativa di Lorenzo Pellegrini della Roma, primo vero obiettivo per la mediana juventina. L'affare avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro, ma sull'ex Benfica ci sono anche la stessa Roma, il Milan e il Tottenham. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

BAYERN MONACO, ECCO L'ALLENATORE PER LA PROSSIMA STAGIONE - E' ufficiale l'ingaggio da parte del Bayern Monaco dell'attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte Niko Kovac, a partire dal 1° luglio del 2018. L'allenatore croato ha firmato fino al giugno del 2021. A renderlo noto è il sito ufficiale del club bavarese.

LAZIO, TARE VERSO IL RINNOVO - Igli Tare e la Lazio, avanti insieme. Il direttore sportivo biancoceleste nelle prossime settimane rinnoverà il suo contratto, probabilmente fino al 2020. Lavori in corso, un rinnovo che sa di formalità ma che andrà fatto per evitare sorprese. Tare e la Lazio vogliono proseguire insieme.