TOP NEWS ore 13 - Sarri tra rinnovo e addio. Problemi per Li Yonghong

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli, Sarri tra rinnovo e Premier - Il rinnovo di contratto di Maurizio Sarri continua a tenere banco in casa Napoli. Il tecnico ha ancora alcuni dubbi ed è indeciso sul prolungare il suo accordo con gli azzurri o prendere un'altra strada. L'allenatore non ha sciolto le riserve sul suo futuro e l'Inghilterra potrebbe essere una sfida avvincente. Ma De Laurentiis è pronto a offrirgli un ingaggio importante per convincerlo a restare nel capoluogo campano.

Milan, nuovi problemi per Li Yonghong - Nuovi problemi a livello societario per il Milan. È infatti fallita la Jie Ande, società di proprietà di Li Yonghong, una vera e propria cassaforte per il proprietario e presidente del club rossonero. La società è stata commissariata ma questo non porterà effetti diretti sul Milan, nonostante la solidità patrimoniale e la credibilità del suo patron abbiano subito un ulteriore colpo. In tutto questo, per non far crollare tutto e per ricevere l'ok dalla UEFA il fondo Elliott potrebbe prestare altri 30-40 milioni da destinare al club rossonero, per evitare sanzioni che inciderebbero sul valore della società che è a garanzia dei prestiti. La squadra è rinata con Gattuso ma la proprietà non pare essere molto solida a dimostrazione dell'azzardo fatto al momento dell'acquisto da Fininvest.

Roma, Monchi in vantaggio per Cristante - La Roma prova lo sprint per accaparrarsi Bryan Cristante per la prossima stagione. Il direttore sportivo giallorosso Monchi è pronto a battere la concorrenza con un'offerta da 35 milioni di euro e al momento pare essere in vantaggio su tutte le altre interessate.

Fiorentina, Badelj e il rinnovo: Firenze e Pioli aspettano il sì - Continua a tenere banco il tema relativo al futuro di Milan Badelj con la Fiorentina. Il croato ha ereditato da Astori la fascia da capitano e la gente si è riconosciuta in lui durante i giorni della tragedia e anche per questo motivo nonostante il suo contratto sia in scadenza di contratto, anche Pioli spera di averlo con sé anche nella prossima stagione.

Alisson, parla il fratello - Muriel Becker, fratello maggiore del portiere della Roma Alisson, è stato a più riprese punzecchiato sul futuro dell'estremo difensore giallorosso: "Il futuro - ha detto - lo sa solo Dio. Però lui sta molto bene alla Roma ed è concentrato sul presente. Alisson sa che la sua carriera dipende da quello che riesce a meritare giorno per giorno".