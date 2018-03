TOP NEWS Ore 13 - Su Cancelo piomba la Juve. Sabatini lascia l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le voci delle ultime ore, adesso è ufficiale: Walter Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sports (di conseguenza, l'addio si estende anche all'Inter). Questo il comunicato apparso sul sito "PP Sports" (della televisione di Suning) è che certifica il divorzio tra il dirigente ed il gruppo cinese: "Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo per la terminazione anticipata del contratto che li lega. Sabatini non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports. Il club gli augura successo nella sua prossima esperienza lavorativa".

Dopo i sondaggi è arrivata anche la prima offerta: il Paris Saint Germain ha pronto per Miralem Pjanic un contratto da 8 milioni di euro netti, a stagione e per 5 anni. Pjanic ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021 e il club bianconero ha già fatto trapelare la volontà di non cederlo. Inoltre il bosniaco non ha mostrato nessuna particolare volontà di lasciare Torino. Parigi però è pronta a raddoppiare lo stipendio e dell’offerta parla con Michael Becker, avvocato e agente del giocatore.

Alessandro Costacurta negli scorsi giorni ha incontrato Carlo Ancelotti, ma il tecnico emiliano ha preso tempo perché aspetta eventuali chiamate dalla Premier League. La alternative corrispondono ai nomi di Antonio Conte, che ha però ricevuto una mega-offerta dal Paris Saint-Germain, Claudio Ranieri, Luigi Di Biagio e Roberto Mancini. Proprio il manager dello Zenit San Pietroburgo in questo momento sembra il più convinto tra i papabili a venire incontro alle esigenze della FIGC per dare il via al nuovo ciclo.

Derby d'Italia sul mercato. Se l'Inter ha praticamente definito l’ingaggio a costo zero del bianconero Asamoah, per il quale è pronto un triennale da 3,5 milioni, la Juve vuole soffiare ai nerazzurri Joao Cancelo, vecchia fiamma della Signora. C’è anche lui tra i principali candidati a rilevare la pesante eredità che lascerà a destra Lichtsteiner. Il club di Suning non è affatto sicuro di potersi permettere il riscatto dell’esterno portoghese, e la scadenza del prestito, fissata per il 31 maggio, obbligherebbe l’Inter a inserire l’esborso sul bilancio della stagione attuale.

Tegola in arrivo per Stefano Pioli. Il centrocampista viola Milan Badelj ha, infatti, giocato nella notte il primo tempo dell'amichevole vinta dalla Croazia 1-0 contro il Messico, per poi essere sostituito solo pochi minuti prima dell'intervallo a causa di un infortunio. Il c.t. dei Vatreni Zlatko Dalic si è così espresso su di lui nel post partita: "Ha avuto un problema al ginocchio". Badelj farà ritorno a Firenze nella giornata di domani, cosicché la Fiorentina potrà valutare più approfonditamente le sue condizioni.