TOP NEWS ore 13 - Summit Inter-Simonian per Banega. Bologna-De Maio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di incontri a Milano. Da una parte c'è l'Inter che con il direttore sportivo Piero Ausilio ha parlato con Marcelo Simonian, procuratore dell'argentino Ever Banega, in uscita dalla società nerazzurra. Le offerte finora portate, però, non soddisfano le richieste.

Il Bologna ha ufficializzato il primo colpo del proprio calciomercato. È De Maio, difensore ex Genoa e Fiorentina, che arriva a titolo definitivo dall'Anderlecht per due milioni. A breve potrebbe essere acquistato anche Giancarlo Gonzalez dal Palermo.

L'Atalanta ha scelto una delle contropartite da chiedere al Milan per Andrea Conti. Si tratta di Raoul Bellanova, difensore classe 2000, il perfetto rimpiazzo per il terzino destinato ai rossoneri.

Il Milan ha incontrato Alessandro Moggi per il futuro di Gianluca Lapadula. Everton e Genoa sono sul calciatore, ma l'entourage non ha fretta per la cessione e vorrebbe una soluzione di buon livello. Intanto l'agente di Bertolacci ha escluso un suo possibile addio.

Il Galatasaray ci prova per Acerbi. Il difensore del Sassuolo è valutato 15 milioni di euro, mentre i turchi ne offrono 9. Oggi è in programma un incontro tra le parti.