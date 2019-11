TOP NEWS ore 13: Suso: "Potevo partire". Guardiola apre alla Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Milan, Suso: "Potevo andarmene ma non l'ho fatto. Sto bene qui"

Bomba del Times: "Guardiola apre all'Italia per la prossima stagione"

Lautaro via dall'Inter? Il Racing Club spera: 12% plusvalenza agli argentini

Juventus, contatto col Barça per Rakitic. Paratici sfida l'Inter di Marotta

Napoli, messaggio di scuse di Allan a Edo De Laurentiis

Napoli, ADL studia la multa per i giocatori: fino al 25% dello stipendio

Juve, il ginocchio di Ronaldo non preoccupa: ok col Milan e in Nazionale

LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Napoli da Champions, per noi stimolo in più"