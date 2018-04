TOP NEWS ore 13 - Udinese cambia, l'Inter no. Allegri il giorno dopo il ko

© foto di www.imagephotoagency.it

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata:

Napoli, impresa Scudetto: Koulibaly manda in tilt Capodichino

Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli a -1, ma l'arrivo a pari punti premia (per ora) la Juventus

Leggi la news, CLICCA QUI!

RMC SPORT - Allegri: "Ho dormito poco. Juve ha ancora 1 punto in più"

Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, parla Ausilio: "Spalletti e Icardi restano a prescindere dal 4° posto"

Leggi la news, CLICCA QUI!

Benevento in B, Vigorito: "Ora tutti in discussione. Ma chiuso in bellezza"

Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese, Oddo addio. Tutto su Stramaccioni

Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Milan, occhi su Sandro: ci sono anche Atletico e Valencia

Leggi la news, CLICCA QUI!

Koulibaly, affare firmato Benitez da 8 mln. Ora vale più di Van Dijk

Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, Nainggolan: "Ora la Champions è la nostra ossessione"

Leggi la news, CLICCA QUI!