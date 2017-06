TOP NEWS ore 13 - Visite mediche per Caprari e Felipe. Ok Juve-De Sciglio

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

SPAL, viste mediche per Felipe. Firmerà per tre stagioni

Visite mediche in casa SPAL per Felipe. Il difensore dopo aver sostenuto questa mattina i test medici di rito firmerà un contratto con la squadra di mister Semplici per i prossimi tre anni. All'Udinese 1 milione, con la firma che arriverà nei prossimi giorni, quando la moglie-agente Cristina Gobetti incontrerà il ds Vagnati.

Inter, ceduto il giovane Gravillon al Benevento

Nuovo rinforzo in casa Benevento, dall'Inter arriva a titolo definitivo il giovanissimo Gravillon, difensore classe 1998. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro tramite il proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio il difensore classe '98 Andrew Rayan Gravillon".

Udinese, ecco la firma di Pezzella

Giuseppe Pezzella all'Udinese, affare fatto. C'è la firma. Il difensore campano ha firmato un contratto quinquennale con la società friulana. Firma avvenuta in giornata.

Milan, lunedì è il giorno della verità per il futuro di Donnarumma

Lunedì è il giorno giusto per definire il futuro di Gianluigi Donnarumma con il Milan. E' atteso infatti, il summit tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera per decidere il futuro del giocatore. Proposti 4 milioni netti a stagione più un bonus per 5 anni.

Milan, l'agente di Borini in sede per gli ultimi dettagli

Ultimi dettagli e poi Fabio Borini sarà ufficialmente un giocatore del Milan. L'agente del giocatore è arrivato da poco nella sede del club rossonero per mettere a punto l'accordo che lo legherà alla società di via Aldo Rossi a partire dalla prossima stagione.

Samp, Caprari: "Qui c'è una tifoseria con pochi eguali"

Queste le parole alla stampa presente all'uscita delle visite mediche di Gianluca Caprari con la Sampdoria. "Spero di fare bene, con tutta la squadra, per regalare gioie ai tifosi. Ho parlato con Giampaolo in questi giorni, mi ha dato tanti consigli. Qui avrò sicuramente più spazio: sono giovane, voglio giocare e vengo in una città con una tifoseria con pochi eguali".

Juventus, De Sciglio a un passo

Mattia De Sciglio è a un passo dalla Juventus. E' questa l'ultim'ora raccolta dalla nostra redazione a proposito del mercato della Vecchia Signora. Dopo l'addio di Dani Alves ufficializzato ieri, iniziano a muoversi le acque intorno ai bianconeri. L'esterno in scadenza col Milan nel 2018, richiesto fortemente da Max Allegri, ora è davvero vicino a vestire la maglia juventina dopo che la trattativa era stata intavolata già nel corso degli scorsi mesi.

Lazio-Marusic, terminate le visite mediche: a breve la firma sul contratto

Terminate da poco le visite mediche di Adam Marusic. Il nuovo acquisto della Lazio si è diretto a Formello e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti per i prossimi 5 anni. Dopodiché l'esterno farà ritorno in Serbia per ultimare le vacanze. Si aggregherà al resto della squadra a ritiro in corso.