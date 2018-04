TOP NEWS Ore 14 - Simeone vuole Dybala. Napoli: pressing su Perin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dybala: l'Atletico pressa L'Atletico Madrid spinge per avere Paulo Dybala in estate. Secondo Sportmediaset i Colchoneros non hanno iniziato una vera e propria trattativa con la Juve e non vorrebbero spingersi oltre i 110 milioni di euro. Si tratta dell'ammontare della clausola che il 1 luglio il Barcellona verserà per aggiudicarsi Griezmann.

Monchi vuole Kovacic La Roma segue da tempo Mateo Kovacic del Real Madrid per sistemare il centrocampo della prossima stagione. Monchi vorrebbe provare a portarlo a Trigoria, anche se il problema legato al super ingaggio e alla valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni è serio da affrontare, riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Emre Can fa crack Mentre il suo futuro è argomento caldissimo, Emre Can deve fare i conti con un infortunio più serio del previsto. Il tedesco è alle prese con un problema alla schiena che inizialmente si credeva potesse guarire in pochi giorni. Secondo il Mirror, però, l'infortunio di Emre Can è più serio del previsto e potrebbe costringerlo a saltare anche i Mondiali, oltre che l'ultima parte di stagione col Liverpool.

Perin per il Napoli “Perin-Napoli più vicini”. Così titola Tuttosport in merito al portiere del Genoa, che si prepara per il derby contro la Sampdoria. Il quotidiano ribadisce che l'estremo difensore ex Pescara è nel mirino dei partenopei per raccogliere l'eredità di Pepe Reina. In estate, dunque, Perin potrebbe salutare la Liguria per accasarsi in Campania.

Milan: Suso può può partire Tuttosport fa il punto sul Milan della prossima stagione, che saluterà probabilmente Donnarumma visto l'arrivo di Reina. Tra i cedibili ci sono anche Suso, Bonaventura e Kalinic, mentre in entrata il sogno proibito risponde al nome di Dzeko. Callejon potrebbe essere il nome giusto per far crescere i giovani dell'attacco, con Suso che interessa proprio al Napoli.