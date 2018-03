TOP NEWS Ore 17 - Inter, il messaggio di Zhang jr. Italia, spunta Gasp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

INTER, ARRIVA IL PENSIERO DI ZHANG jr.- Messaggio di Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter, Jindong Zhang, tramite i social network sul momento nerazzurro. "Credo che alcuni non capiscano le confusione che stanno facendo. Non smetterò mai di far crescere il progetto, di combattere, di portare e diffondere la passione per i colori nerazzurri nel mondo. Non lasciatevi abbattere da chi è negativo. PS: complimenti alla Primavera per il Viareggio. Chi è pronto per il week-end? So che oltre 60mila interisti lo sono...".

MILAN, AG. CUTRONE: “PRESTO IL RINNOVO” - Donato Orgnoni, agente della scuderia Branchini che cura gli interessi, tra gli altri, di Patrick Cutrone, ha parlato della crescita dell'attaccante del Milan sulle colonne di Tuttosport: "Su di lui c'era scetticismo, è una piccola rivincita. Presto rinnoveremo il contratto, nonostante qualche interessamento dall'estero. Ha bisogno di quella serenità che ha trovato De Sciglio. A fine gara fatica a far sbollire la rabbia, non si accontenta mai. Si fissa sui gol che non riesce a realizzare. Questa voglia è la sua forza".

MILAN, KESSIE FIDUCIOSO SULLA SFIDA CONTRO LA JUVE - Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky della prossima sfida che attende i rossoneri, contro la Juventus all'Allianz Stadium. Queste le dichiarazioni dell'ivoriano: "Il nostro obiettivo è vincere, vogliamo i tre punti. La Juventus è una grande squadra, sarà una gara molto difficile ma noi dovremo andare lì per fare punti e proseguire la nostra crescita. Chi toglierei ai bianconeri? Buffon, è un grande portiere. Ogni volta che lo vedo mi fa venire voglia di giocare fino a 40 anni. Pronostico? Vinciamo noi 2-0. Con un mio gol anche".

ITALIA, SORPRESA GASPERINI TRA I NOMI PER IL NUOVO CT - Ultime sul futuro ct dell'Italia direttamente dal Corriere della Sera. Del traghettatore - si legge - è piaciuta la personalità e l'integrazione con il gruppo, ma l'intenzione dei commissari non è cambiata. Serve di più. Prevista una riunione subito dopo Pasqua, forse alla presenza dello stesso Malagò. Ancelotti, il primo della lista, il candidato trasversale che incontra il favore di tutti, è lontano. Carletto vuole la Premier, Arsenal o Tottenham e non è convinto di poter rilanciare il movimento azzurro. E con Conte, l'altro uomo forte, conteso dai grandi club europei, i contatti sono al momento inesistenti. Roberto Mancini è il logico favorito, il più disponibile: non ne fa una questione economica, né guarda troppo alla competitività di un gruppo da ricostruire. Il problema, semmai, è che in questi anni ha quasi sempre lavorato con i campioni, mentre adesso giocatori di primo livello ce ne sono pochi. A sorpresa, dal mazzo, potrebbe spuntare Gasperini.

ROMA, PELLEGRINI ALLONTANA LA JUVENTUS - Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato anche di mercato al microfono di Sky Sport. “Le voci sulla Juventus? E' normale che a un calciatore faccia piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, ma già sono in un grande club. Ambizioso, ha un progetto. Provo a fare il meglio per la Roma poi, per tutto il resto, vedremo”, ha detto.