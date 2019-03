TOP NEWS Ore 17 - Barella erede di Ramsey? De Vrij out con la Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

Cagliari, su Barella anche l'Arsenal: Emery lo vuole al posto di Ramsey - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, Ronaldo in serata a Torino. Domani confronto con lo staff medico - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Roma-Boca, non solo Perotti: si è parlato anche di Nahitan Nandez - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, distrazione all'adduttore per De Vrij: out con la Lazio - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, contatti avviati con Conte: c'è concorrenza e il problema ingaggio - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, sempre più vicino il rinnovo di Zielinski: no clausola risolutiva - Leggi la news, CLICCA QUI!

Olsen: "La Roma mi vuole vendere? Non ne so nulla" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, obiettivo Elmas: vale circa 15 milioni di euro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, cauto ottimismo per Chiesa. Resta in dubbio per il Torino - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Icardi e Perisic insieme in partitella. Individuale per Brozovic - Leggi la news, CLICCA QUI!