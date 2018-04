TOP NEWS ORE 17 - Chelsea su Allegri, la Roma blinda Luca Pellegrini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro piuttosto incerto per Nikola Kalinic al Milan. Il giocatore è stimato da Gattuso e sarebbe felice di averlo a disposizione anche la prossima stagione, ma a pensarla diversamente potrebbe essere lo stesso attaccante. Finora si è sentito poco considerato e con l'agente, dato in arrivo in Italia entro una decina di giorni, potrebbe anche scegliere di considerare un percorso alternativo senza le giuste garanzie tecniche in rossonero.

Nonostante la conferma di Massimiliano Allegri sia più probabile di un addio, in Inghilterra insistono sulla possibilità che il Chelsea decida di dare l'assalto al tecnico della Juventus per sostituire Antonio Conte. Quel che pare certo è che i Blues farebbero ponti d'oro al buon Max pur di farlo approdare in Premier. Lui è attratto dal massimo campionato inglese, anche se forse preferirebbe piazze come il Manchester United o l'Arsenal. In ogni caso, i bianconeri stanno anche iniziando a guardarsi intorno per un'eventuale sostituzione. I nomi partono da Zidane e Deschamps, passano per il Cholo Simeone e arrivano ad Ancelotti e Simone Inzaghi. Il ventaglio di ipotesi è ampio, anche se al centro di tutto c'è ovviamente la volontà di Allegri, che probabilmente ancora non ha deciso cosa fare.

Dopo l'incontro che vi abbiamo raccontato ieri tra il direttore sportivo della Roma Monchi e Mino Raiola, è praticamente definito il rinnovo di contratto dell'esterno sinistro Luca Pellegrini. Il giocatore è da tempo nel mirino di diversi club, ma i giallorossi, in accordo col noto procuratore, hanno deciso di puntare su di lui partendo dall'accordo per il nuovo contratto.

Alla vigilia del derby della Lanterna, Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha presentato così la sfida: “Qui il derby si vive in un modo anche molto sano. A Genova ci si prende in giro nel senso buono del termine e si va allo stadio insieme. E questo é un grande segnale di civiltà. Il derby è una partita diversa con emozioni diverse, non le so descriverle, mi viene difficile. Prepari la partita e hai magari bisogno di parlare poco perché ci sono tanti motivi per fare bene. Non c’è stato tanto tempo sia per noi che per loro per prepararlo. Meno tempo hai, meno disastri fai (sorride ndr) l’allenatore bravo è quello che fa meno danni, quello bravissimo è quello che dà un’identità alla squadra”.