TOP NEWS Ore 17 - Criscito torna al Genoa. Klopp osserva Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri è il nuovo vincitore della 'Panchina d'Oro' (stagione 2016-2017). Il tecnico della Juventus ha ottenuto 19 voti, precedendo sul podio Gian Piero Gasperini dell'Atalanta (11 voti) e Maurizio Sarri del Napoli (7 voti).

Novità sul mercato della Juventus che rimbalza anche oggi sui tabloid inglesi. Secondo il The Sun, la Juventus sarebbe intenzionata a fare un'offerta per Aaron Ramsey. Per il gallese l'Arsenal chiede 35 milioni di sterline e sul ragazzo ci sarebbe anche il Manchester United.

Amin Younes è stato messo fuori rosa dall'Ajax e fino al termine della stagione si allenerà con i giovani della squadra B (Jong Ajax). La decisione è stata presa dopo che il tedesco si è rifiutato di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro l'Heerenveen. La conferma arriva dal sito del club olandese che riporta anche le parole del tecnico Erik tan Hag: "Abbiamo ancora 6 partite da giocare e voglio solo giocatori motivati al 100%. In questa stagione sono successe troppe cose ad Amin e non abbiamo la sensazione che sia concentrato al 100% sull'Ajax.

Durante la gara di domani contro l'Inghilterra, ci saranno tanti occhi puntati su Jorginho. Jurgen Klopp, manager del Liverpool, lo considera nome buono per il dopo Emre Can. È noto anche l'interessamento del Manchester United che si è già incontrato con l'entourage del calciatore ma pure Real Madrid e Barcellona avrebbero acceso i fari sul regista italo-brasiliano di casa Napoli.

Il Genoa ha il suo primo rinforzo per la prossima stagione. Domenico Criscito ha scelto il Grifone per il futuro. Una scelta dettata dal cuore più che da opportunità economiche, perché sul giocatore era forte l’Inter. Contratto fino al 30 giugno 2023, quindi di cinque anni, che verrà firmato e depositato nei prossimi giorni.

Nel corso dell’allenamento di questa mattina, Leonardo Spinazzola ha accusato un infortunio che lo rende indisponibile per l’amichevole di domani con l’Inghilterra. In accordo con il club di appartenenza, nel pomeriggio il difensore dell’Atalanta farà rientro a Bergamo per sottoporsi alle cure del caso.