TOP NEWS ORE 17 - De Roon a un passo dal ritorno. Karsdorp ha firmato

Potrebbe complicarsi l'affare Biglia-Milan. Claudio Lotito, infatti, non avrebbe gradito l'inserimento dei rossoneri per Borini, in quanto l'attaccante era molto vicino ai biancocelesti. Per questo motivo, non si muoverà dalla richiesta di 25 milioni cash per cedere il regista argentino. Il Milan ha avviato una trattativa con il Genoa per la cessione di Lapadula, mentre l'agente di Kalinic ha incontrato Corvino, ribadendo l'intenzione dell'attaccante croato di valutare tutte le offerte. Dalla Francia rimbalza la voce di un interesse del Diavolo per Mangala.

Il Torino continua a guardare con attenzione al mercato in attacco. I contatti con il Genoa per Giovanni Simeone proseguono con una certa costanza e per il Cholito si sta scatenando un’asta con Fiorentina, Lazio e Villarreal. Gabriel Paletta, intanto, è sempre più vicino ai granata, mentre per Lucas Castro del Chievo c'è da battere la concorrenza di Atalanta e Genoa.

Rick Karsdorp è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato ufficiale da parte della società arriverà a breve, ma intanto il giocatore olandese ha firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi. Karsdorp indosserà la maglia numero 26.

Marco Giampaolo ha disertato la riunione coi vertici della Sampdoria in programma lunedì scorso a Milano. L'ex tecnico dell'Empoli sarebbe contrariato per le partenze di tanti giocatori importanti, da Muriel a Schick fino a Bruno Fernandes. Intanto, i blucerchiati stanno per chiudere l'acquisto di Josip Ilicic: alla Fiorentina andranno 5 milioni. Per Skriniar, invece, non c'è solo l'Inter: l'agente ha dichiarato che in corsa ci sono anche società di Liga e Premier.

Marten de Roon è vicinissimo al ritorno all'Atalanta, con la Lazio che ha deciso di spostarsi su alternative come Pasalic o Walace. De Roon guadagna 1,4 milioni di euro, ma non sarà un problema abbassare l'ingaggio pur di ritornare a Bergamo. La valutazione è intorno ai dieci milioni.

Per finire - Il Barcellona ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto del gioiellino della cantera Carlos Aleña. Il diciannovenne centrocampista ha firmato fino al 2020, con una clausola di rescissione fissata a 75 milioni di euro. Offerta shock per Pierre-Emerick Aubameyang. Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro avrebbe presentato una proposta da 80 milioni di euro al Borussia Dortmund e un'altra da 30 milioni a stagione all'attaccante. Il Paris Saint-Germain, tra le tante pretendenti, si starebbe convincendo sempre di più a puntare sul giovane centrocampista dell'Atletico Madrid, Saul Niguez, grande protagonista della vittoria della Spagna Under-21 contro gli azzurrini. Il Genoa sta chiudendo per Stefan Ristovski ed Edoardo Goldaniga, mentre per il centrocampo è sfida al Verona per Lorenzo Crisetig. Con la Lazio, invece, si sta parlando di Lazovic. Per il centrocampista tedesco del Frosinone, Oliver Kragl, c'è una trattativa in corso con il Crotone, con le due parti molto vicine.