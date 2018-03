TOP NEWS Ore 17 - Ferrero: "Torreira vale 50 milioni". Roma su Mahrez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Pedro è risultato positivo al test antidoping per idroclorotiazide anche in un'altra partita, oltre a Sassuolo-Cagliari dell'11 febbraio scorso: il calciatore brasiliano ha infatti fallito il controllo dopo la gara esterna col Chievo del 17 febbraio. Joao Pedro, che è già stato sospeso nella prima mattinata da Nado Italia ed al quale è stata notificata pochi minuti fa anche la seconda positività, rischia ora una sanzione fino a due anni di squalifica.

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dell'interessamento del Napoli per Torreira: "Il Napoli è una squadra che se ne intende, hanno un grande allenatore e un gran presidente. A me hanno chiesto di Torreira, come anche altre squadre, che si possono permettere di pagare questo ragazzo. Quando cosa? Cinquanta milioni, non ho bisogno di vendere".

Dopo il rinnovo di Allan, il Napoli continua a lavorare per il futuro e il prossimo a firmare il prolungamento potrebbe essere Jorginho. Il regista piace soprattutto in Premier, ma il Napoli vorrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2020 per spegnere sul nascere ogni assalto estero.

Manolo Gabbiadini (26) potrebbe tornare in Italia durante la prossima estate, dopo la parentesi in Premier League tra le file del Southampton. Il Bologna avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'ex attaccante di Sampdoria e Napoli che, in passato, ha già vestito la maglia rossoblu. Il club felsineo dovrà però effettuare qualche cessione eccellente per far cassa e liberare spazio al monte ingaggi, con Gabbiadini disposto a spalmare l'ingaggio di 2,5 milioni di euro netti fino al 2023. L'attuale contratto con i Saints, invece, scade nel 2021.

La Roma resta sulle tracce di Riyad Mahrez. D'inverno il caso relativo al mancato trasferimento del giocatore al Manchester City ha di fatto solo rimandato l'addio, che avverrà in estate.

Il Football Club Crotone comunica di aver tesserato il calciatore Luka Markovic. Il giovane e promettente attaccante entra a fare parte della grande famiglia del Crotone e vestirà i colori rossoblù fino al 2021. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato in prospettiva con la Società pitagorica che ha avuto la meglio non solo sulla concorrenza italiana, ma anche europea.