TOP NEWS ore 17 - Gattuso rinnova fino al 2021. La Juve sonda Ancelotti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

Gennaro Gattuso ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2021. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con il consueto live sul proprio profilo Facebook.

La sconfitta contro il Real Madrid brucia ancora e in estate in molti potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbe rinnovare la rosa per continuare a dare l'assalto alla Champions League. Anche il futuro di Massimiliano Allegri resta da scrivere e la Juve avrebbe fatto un sondaggio per Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore bianconero potrebbe infatti lasciare dopo quattro stagioni e per non farsi trovare impreparata la Vecchia Signora ha messo nel mirino Carletto, ancora senza contratto dopo l'esonero dal Bayern Monaco.

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha denunciato quest'oggi in conferenza stampa un brutto episodio capitato in questi giorni: "All'Associazione italiana arbitri - ha detto - sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice-presidente e al designatore Rizzoli. E' un fatto nel dominio della Digos e all'attenzione del Viminale e del ministro degli Interni", ha detto Nicchi che prosegue. "Ci sono tesserati della Federcalcio che parlano di malafede della classe arbitrale: non ho sentito una parola da parte di nessuno. Un giornalista ha anche dichiarato in una trasmissione: 'In guerra si va sparando, bisogna sparare agli arbitri'. Lo abbiamo denunciato e seguiremo gli sviluppi della vicenda, ma a seguito di questo episodio".

AC Milan comunica che oggi Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi.

Hellas Verona alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione. L’ultima idea è Marcello Carli, ex Empoli. Una possibilità che verrà approfondita nelle prossime settimane. L’Hellas studia le mosse per il futuro. E per il dopo Fusco spunta Carli.