TOP NEWS Ore 17 - Il Napoli lavora in uscita. Bologna, è fatta per De Maio

Il Napoli lavora sulle cessioni per aumentare il budget a disposizione sul mercato. Gli indiziati principali sono Pavoletti, Zapata, Giaccherini e Zuniga, ma non si esclude che qualcuno possa essere utilizzato come pedina di scambio. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Reina vicino al rinnovo. Con l'agente del calciatore si sta discutendo sulla clausola rescissoria, ma l'accordo sembra ormai vicino.

Anche la Roma è molto attiva: dopo aver chiuso per il difensore Moreno, la società giallorossa è alla ricerca di un altro difensore e di un centrocampista. I nomi più gettonati sono quelli di Rick Karsdorp, terzino del Feyenoord, e Lorenzo Pellegrini, centrocampista del Sassuolo per il quale i capitolini hanno intenzione di esercitare il diritto di riacquisto.

La Juventus monitora sempre il mercato dei terzini. Per la corsia destra, oltre a De Sciglio e Danilo (che però è extracomunitario e diventerebbe un obiettivo concreto solo in caso di rinuncia a Douglas Costa), resta valida la pista che porta a Bellerin. La novità delle ultime ore è l'interesse dei bianconeri per il terzino sinistro del Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro.

Milan e Inter, invece, sono più concentrate sul centrocampo. I rossoneri stanno per chiudere la trattativa per Lucas Biglia: al club di Lotito dovrebbero andare 18 milioni in tre anni, più 2 di bonus. I nerazzurri sono ormai vicinissimi a chiudere per Borja Valero: la distanza tra domanda e offerta è davvero minima, ma la decisione finale spetta al giocatore spagnolo.

Per finire - La Fiorentina è interessata al giovane centrocampista del Chievo Depaoli. L'Atalanta ha chiesto informazioni allo Spezia per il giovane centrocampista Maggiore. Il Bologna ha praticamente chiuso l'acquisto del difensore De Maio: all'Anderlecht andranno circa due milioni di euro. Attivo anche il Torino, che sta chiudendo un'operazione in uscita: c'è stato un incontro tra l'entourage del difensore Carlao e la dirigenza granata, il brasiliano ha chiesto di essere ceduto. Dalla Spagna rimbalza la notizia degli accertamenti del fisco anche su José Mourinho, mentre il Psg sta trattando la cessione di Meunier allo Spartak Mosca.