TOP NEWS Ore 17 - Il PSG su Allegri. Pippo Inzaghi obiettivo del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea è pronto a fare una nuova proposta alla Juventus per Alex Sandro. Il giocatore brasiliano è un vero e proprio pallino per i Blues che però sono destinati a fallire nuovamente dopo i 'no' estivi. Infatti, sarebbe lo stesso esterno a non voler lasciare i bianconeri, soprattutto in inverno.

La panchina di Cristian Bucchi scricchiola, ma per il momento il Sassuolo ha deciso di continuare con l'ex tecnico del Perugia. Al rientro dalla sosta l'allenatore si giocherà il posto nella sfida contro il Benevento e se dovesse fallire molto difficilmente potrà essere confermato. Il club neroverde intanto pensa già alla prossima stagione e l'obiettivo per la panchina è Filippo Inzaghi, attualmente al Venezia.

Le trattative per il rinnovo di Godfred Donsah hanno subito una brusca frenata rispetto ad un mese fa. Il ghanese era sul mercato in estate, ma gli infortuni e la scelta di tornare al 4-3-3 lo hanno rilanciato. Se sull’onda del momento negativo Donadoni dovesse cambiare modulo, Donsah potrebbe pagare dazio col ritorno in panchina: da qui la scelta dell’entourage del centrocampista di rimandare ogni discussione a fine stagione, aspettando le prossime mosse del tecnico e del club.

Dopo il Bayern Monaco, anche il Paris Saint-Germain pensa a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus sarebbe finito nella rosa dei possibili candidati per la panchina del PSG, adesso occupata da Unai Emery. Nel mirino anche Antonio Conte, José Mourinho e Mauricio Pochettino.

Continua ad essere concreta l'ipotesi dell'arrivo a gennaio del centrocampista brasiliano Ramires all'Inter. L'ex Chelsea sentirebbe il bisogno di competitività e vorrebbe lasciare il suo attuale club, lo Jiangsu Suning, con cui è legato da un contratto fino al 2019. Ramires guadagna 13 milioni all'anno, si lavora per il prestito.