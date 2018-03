TOP NEWS Ore 17 - Inter, Bernard si avvicina. Samp su Ferreyra e Taison

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernard Anício Caldeira Duarte si avvicina all'Inter. I nerazzurri sono pronti a chiudere l'affare anticipando la concorrenza proveniente da Spagna e Inghilterra. Ieri, dalla Gran Bretagna, è emerso il forte interesse di Siviglia e Chelsea per l'ex Atlético Mineiro.

Facundo Ferreyra (27) è in scadenza con lo Shakhtar Donetsk e il suo futuro potrebbe essere in Italia. L'attaccante piace alla Sampdoria (che ha nel mirino anche Taison), ma non solo: perché sul brasiliano c'è anche l'Inter, così come il Bologna e la Fiorentina. L'argentino, tra l'altro, è in possesso del passaporto italiano.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edgar Barreto. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 90 presenze e 5 gol con la maglia blucerchiata – si è legato al club ligure fino al 30 giugno 2019 con opzione per il secondo anno.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Spal. Ecco l'elenco:

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti: Pjanic, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic.

Mario Balotelli lascerà probabilmente il Nizza per tentare una nuova esperienza. Le quote dei bookmakers lo spingono verso l’Italia, in particolare in direzione Napoli oppure Roma, ma senza dimenticare il Milan, il vecchio amore. Il club della Costa Azzurra, tuttavia, non ritiene che l'ex Inter e Manchester City sia prossimo a liberarsi a parametro zero, perché per l'ex Liverpool potrebbe scattare il rinnovo automatico in caso di determinate condizioni. Un indennizzo, però, potrebbe liberare il classe '90 (accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus) e spianargli la strada per il ritorno nel campionato italiano.