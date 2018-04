TOP NEWS Ore 17 - Inter, Strootman primo obiettivo. Un turno a Bonucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MILAN, STOP PER ROMAGNOLI - Alessio Romagnoli ha riportato una lesione al bicipite femorale destro della coscia sinistra. A comunicarlo è stato il Milan, che ha inoltre aggiunto come il difensore dovrà effettuare ulteriori controlli medici fra due settimane. Salterà quindi le prossime sfide contro Napoli, Torino e Benevento per poi essere ulteriormente verificato.

FIORENTINA, PEZZELLA SARA' RISCATTATO - La Fiorentina vuole riscattare German Pezzella, difensore argentino arrivato l'estate scorsa dal Betis di Siviglia. I viola pagheranno nove milioni di euro. Leader di una difesa da due reti subite nelle ultime sette gare, Pezzella ha ereditato da Badelj, fuori per infortunio, la fascia di capitano del compianto Astori.

EMRE CAN OUT FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE - Dopo le notizie negative delle scorse ore, oggi è arrivata la conferma direttamente da Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool (impegnato stasera nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City) ha sgombrato definitivamente il campo da ogni dubbio in merito alle condizioni fisiche del centrocampista Emre Can, sottolineando cole la stagione del giocatore (seguito da tempo dalla Juventus) sia da ritenersi ormai conclusa. "Se perdi tre giocatori in una settimana (oltre a Emre Can ci sono anche Joel Matip e Adam Lallana) la situazione si fa difficile. Dobbiamo però superarla", ha detto Klopp. Fatale, per Emre Can, l'infortunio alla schiena patito dal centrocampista nel match contro il Watford del 18 marzo scorso.

MILAN, POLITANO VICE-SUSO? - Il Milan è alla ricerca di un vice Suso, soprattutto se lo spagnolo dovesse lasciare i rossoneri. Così, vicino all'idea Berardi, c'è pure Politano, attaccante di proprietà del Sassuolo, che piace e molto ai dirigenti meneghini. L'idea è quella di offrire delle contropartite tecniche interessanti e in questo contesto rientrerebbero Gabbia, Bellanova e Locatelli.

BOLOGNA, SI FERMA DONSAH - Gli esami cui è stato sottoposto Godfred Donsah hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro, accusato domenica a Crotone. I tempi di recupero sono di circa trenta giorni.

GIUDICE SPORTIVO, OTTO SQUALIFICATI - Il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata i seguenti giocatori: Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Leonardo Bonucci (Milan), Marcelo Brozovic (Inter), Marco Capuano (Crotone), Emanuele Giaccherini (Chievo Verona), Andrea Petagna (Atalanta), Luca Rigoni (Genoa), Mario Rui (Napoli).

INTER, CACCIA AL BIG PER IL CENTROCAMPO - L'Inter sta pensando di rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione: in prima fila ci sono Strootman e Barella (possibile Pinamonti in contropartita), poi Vidal, Torreira e Cristante. Possibile, però, un sacrificio importante: potrebbe essere Marcelo Brozovic, tornato titolare dopo un periodo di appannamento.