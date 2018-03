TOP NEWS Ore 17 - Inter su Nandez. Gabbiadini, duello Lazio-Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, JORGINHO VERSO LA PREMIER: SI CERCA L'EREDE - Con Jorginho che potrebbe partire nel corso dei prossimi mesi (destinazione Premier), il Napoli cerca di cautelarsi nel caso il brasiliano dovesse davvero dare l'addio. Il nome di Lucas Torreira è da tempo sul taccuini di Giuntoli e De Laurentiis ma l'altro obiettivo è Maycon del Corinthins. Il giocatore sta aspettando una chiamata dall'Italia e il Napoli sarebbe l'ideale per lui, per un'operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

INTER, NANDEZ SUL TACCUINO DI SABATINI E AUSILIO - Nahitan Michel Nandez Acosta. Ventidue anni, legato al Boca Juniors da un contratto fino al giugno del 2020, sarebbe lui il regista cercato dall'Inter per la prossima stagione. Sabatini e Ausilio vogliono regalare a Spalletti il suo nuovo Pizarro e l'ex giocatore del Penarol sarebbe nome caldo, visionato anche da Dario Baccin, braccio destro del ds nerazzurro.

ICARDI, MAXI-RINNOVO IN VISTA - Il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter continua a tenere banco e nelle prossime settimane potrebbe esserci la fumata bianca sul prolungamento dell'accordo tra le parti. Secondo quanto riportato da Premium Sport, l'offerta dei nerazzurri, per quel che riguarda la nuova clausola, sarà di inserirne una nuova da 180 milioni di euro, mentre lo stipendio sarà quasi raddoppiato, visto che l'argentino andrebbe a percepire 7,5 milioni a stagione, diritti d'immagine compresi.

OBI, IL BENFICA TORNA ALLA CARICA - Resta davanti a un bivio il futuro di Joel Obi, centrocampista del Torino in odor di Mondiale con la Nigeria. Le Super Eagles sembrano convinte nel portare uno dei giocatori più preziosi della mediana di Walter Mazzarri in Russia e tornano a suonare anche sirene di mercato. La società granata continua a tergiversare sul capitolo rinnovo di contratto e dal Portogallo arrivano indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com di un nuovo interesse del Benfica per il classe '91 di Lagos. Le Aquile vorrebbero anticipare i tempi prendendo Obi anche prima della kermesse mundial.

LAZIO, TARE LAVORA PER RIPORTARE IN ITALIA GABBIADINI - Novità sul mercato della Lazio: Manolo Gabbiadini è il nome nuovo per l'attacco biancoceleste sul quale Igli Tare sta lavorando in questi giorni. Piace molto anche al Bologna, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Southampton.