TOP NEWS Ore 17 - La stoccata di Bonucci. Agnelli esalta CR7

Portogallo, Santos: "Abbiamo sofferto troppo, male in alcune situazioni"

Atletico Madrid, Juanfran: "Sarei felice di tornare a giocare in Nazionale"

Barcellona, ag. Malcom: "Non gli piace la situazione ma è motivato"

Hazard umile: "Il migliore al mondo? Sono io. E voglio giocare in Spagna"

Polonia, Brzeczek: "Non possiamo concedere gol su lancio da 50 metri"

Galles-Spagna 1-4, Marca in prima pagina: "Paese dei gol"

Polonia-Portogallo 2-3, A Bola in prima pagina: "Portugal show"

Borussia Dortmund, via al riscatto di Alcacer: pronti 23 milioni di euro

Everton, idea Nasri al termine della squalifica per doping

Man United, Mata è in scadenza ma il club ha deciso: pronto il rinnovo

Marca sicuro: super offerta del Manchester United per Lucas Hernandez

Un altro talento brasiliano per il Real: nel mirino ora c'è Leo Santos

Chelsea, Hazard nominato giocatore del mese in Premier League

