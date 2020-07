TOP NEWS Ore 17 - Le parole di Sarri, Inzaghi e Pioli. Icardi: "Mai pensato a Juve e Napoli"

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio

LIVE TMW - Lazio in emergenza in attacco, Inzaghi: "Deciderò domani. Anche per Cataldi e Leiva" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Milan, Pioli: "Ibrahimovic? Spero di impiegarlo qualche minuto in più" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Sarri: "Buffon? Gli ho visto fare cose impensabili per la sua età" - Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Lippi: "Scudetto? Sarà decisivo lo scontro diretto. Ma la Juve resta la più forte" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Icardi: "Juve o Napoli mai considerate, Parigi era la mia decisione definitiva già un anno fa" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, il proprietario dei Miami Heat interessato all'acquisto del club giallorosso - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, incontro con l'agente di Florenzi: piace anche all'Atalanta - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, si ferma Victor Moses: affaticamento muscolare alla coscia sinistra - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, incontro con la Roma per Under: proposti Ospina e Ounas come contropartite - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lucas Biglia in scadenza col Milan, il tecnico dell'Independiente: "Voglio portarlo qui" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus, proposto al Tottenham lo scambio Ndombele-Ramsey: no del club londinese - Leggi la news, CLICCA QUI!